Šéfka MMF naznačila, že fond zhorší prognózu rastu svetovej ekonomiky

Na jednej strane Spojené štáty zaznamenávajú vysoký rast, k čomu do veľkej miery prispelo zníženie daní, v prípade eurozóny a Japonska sa však objavujú náznaky spomalenia rastu.

Washington 1. októbra (TASR) - Obchodné spory a dovozné clá začínajú negatívne vplývať na odhad vývoja svetovej ekonomiky, upozornila šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová.



V prejave pred výročným zasadnutím MMF a Svetovej banky, ktoré sa uskutoční koncom budúceho týždňa v Indonézii, Lagardová uviedla, že rast svetovej ekonomiky síce momentálne dosahuje najvyššie tempo od roku 2011, situácia sa však mení a postupne sa stále menej krajín na tomto raste podieľa. "V júli sme zverejnili prognózu rastu svetovej ekonomiky na tento a budúci rok na úrovni 3,9 %. Teraz však už vyhliadky také optimistické nie sú," dodala s tým, že na to poukážu nové odhady, ktoré fond zverejní na budúci týždeň.



Na jednej strane Spojené štáty zaznamenávajú vysoký rast, k čomu do veľkej miery prispelo zníženie daní, v prípade eurozóny a Japonska sa však objavujú náznaky spomalenia rastu. Aj Čína začína vykazovať náznaky zmierňovania rastu ekonomiky, pričom tento trend bude podľa šéfky MMF v nasledujúcom období naberať pre eskalujúci obchodný spor s USA na intenzite.



Obchodná vojna medzi Čínou a USA, k tomu rastúce úrokové sadzby a posilňovanie kurzu dolára, začína mať negatívny vplyv na niektoré rozvíjajúce sa ekonomiky, dodala Lagardová. Zároveň varovala, že ak súčasné obchodné spory budú ďalej eskalovať, môže to viacerým takýmto ekonomikám spôsobiť šok.