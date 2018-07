Šéfka MMF varovala Trumpa, že obchodná vojna by najviac zasiahla USA

Spomalenie rastu ekonomiky by však nebolo jediným negatívnym faktorom, varovala Lagardová. Existuje tiež nebezpečenstvo, že ekonomiky si prestanú všímať výzvy budúcnosti.

Washington 18. júla (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová varovala amerického prezidenta Donalda Trumpa pred eskaláciou obchodných sporov. Obchodná vojna by totiž najtvrdšie zasiahla USA.



"Napätia v oblasti obchodnej politiky už zanechali stopy, veľkosť škôd bude závisieť od ďalších politických rozhodnutí," uviedla Lagardová v stredu.



Ak už ohlásené dodatočné clá vstúpia do platnosti, spomalí to rast globálnej ekonomiky v roku 2020 o 0,1 % v porovnaní s doterajšími očakávaniami. Ak tomu pristúpia aj diskutované clá a odvetné opatrenia medzi USA a Čínou týkajúce sa tovarov v hodnote 200 miliárd USD (172,25 miliardy eur) na oboch stranách rovnako ako clá na dovoz áut do USA a vyvolajú krízu dôvery investorov, do dvoch rokov sa výkon svetovej ekonomiky v porovnaní s doterajšími prognózami zníži o 0,5 % alebo približne o 430 miliárd USD.



Obchodné spory budú mať podľa Lagardovej negatívny vplyv na všetky krajiny, ale ekonomika USA je mimoriadne zraniteľná. Ak príde k širšej strate dôvery investorov, tempo jej rastu sa môže spomaliť až o 0,8 % ročne. Rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky by museli počítať s utlmením expanzie až 0,7 %. Naopak, negatívny vplyv na eurozónu by bol podstatne slabší a dosiahol by maximálne 0,3 %.



Spomalenie rastu ekonomiky by však nebolo jediným negatívnym faktorom, varovala Lagardová. Existuje tiež nebezpečenstvo, že ekonomiky si prestanú všímať výzvy budúcnosti.