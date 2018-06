Šéfovia Chevronu a Exxonu varovali pred obchodnými konfliktmi

Šéf Exxonu Darren Woods uviedol, že koncern sa snaží zachovať si chladnú hlavu ohľadom ciel.

Washington 26. júna (TASR) - Lídri amerických ropných gigantov Chevron a Exxon Mobil vyjadrili svoje obavy z obchodného konfliktu medzi USA a ďalšími krajinami. Spor podľa nich môže destabilizovať globálnu ekonomiku.



Americký prezident Donald Trump v prechádzajúcich mesiacoch uvalil clá na dovoz ocele a hliníka a prijal ďalšie opatrenia. Ich výsledkom boli odvetné opatrenia, ktoré sa dotkli poľnohospodárskych produktov, motoriek a ďalších produktov, vrátane ropy.



To vyvolalo obavy veľkých producentov ropy a zemného plynu, ako sú Chevron a Exxon Mobil, ale aj ďalších koncernov, že Trumpove opatrenia môžu ohroziť vzťahy s niektorými z ich najväčších zákazníkov, vrátane Číny a Európskej únie (EÚ).



USA sú najväčším producentom zemného plynu na svete a začínajú vyvážať viac tejto komodity v rámci Trumpovej energetickej diplomacie, ale clá môžu plán podkopať.



"Riziko obchodných vojen začína mať negatívny vplyv na to, ako ľudia vnímajú budúcnosť rastu ekonomiky," povedal výkonný riaditeľ Chevronu Mike Wirth na Svetovej plynárenskej konferencii (World Gas Conference) vo Washingtone. Chevron sa snaží kupovať oceľ pre svoje ropovody a plynovody a ďalšie vybavenie od amerických výrobcov, ale nie vždy je to možné, uviedol Wirth.



Šéf Exxonu Darren Woods uviedol, že koncern sa snaží zachovať si chladnú hlavu ohľadom ciel. Dodal však, že nízke clá a voľný obchod sú pozitívnym faktorom a že clá môžu znížiť atraktivitu niektorých projektov.