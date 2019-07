HROZÍ SKRAT: Sencor zvoláva do opravy dva modely mobilnej klimatizácie

Ide o mobilné klimatizácie Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH. Distribútor žiada, aby ich majitelia kontaktovali centrálu spoločnosti FAST PLUS, ktorá u nich vykoná servisný zásah.

Bratislava 17. júla (TASR) - Spoločnosť FAST PLUS, ktorá je v tuzemsku autorizovaným distribútorom spotrebičov Sencor, informuje o probléme dvoch modelov mobilnej klimatizácie tejto značky. Pri ich prevádzke totiž môže dôjsť k závažnému poškodeniu vnútornej elektroinštalácie. Firma žiada ľudí, ktorí klimatizácie vlastnia, aby ich okamžite prestali používať.



Ide o mobilné klimatizácie Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH. Distribútor žiada, aby ich majitelia kontaktovali centrálu spoločnosti FAST PLUS, ktorá u nich vykoná servisný zásah. Zákazníci tiež môžu výrobok vrátiť na predajňu, kde ho zakúpili a získať späť plnú kúpnu cenu.



"Pri niektorých modeloch bolo servisne zistené, že kabeláž elektroinštalácie je zle uchytená," spresnil pracovník kontaktného centra firmy. V takom prípade pri prevádzke hrozí skrat a zničenie takéhoto výrobku. Spoločnosť preto u klientov vykonáva servisné kontroly, ktoré konštrukčnú chybu odhalia.



Do 1. júla firma dostala dve hlásenia o týchto problémoch. "Po obdržaní týchto hlásení sme začali šetrenie, ktoré viedlo k identifikácii problému u spomínaných modelov mobilných klimatizácií Sencor a následnému zastaveniu predaja tohto produktu a jeho stiahnutiu z trhu," uviedol servisný manažér spoločnosti Ladislav Orlovský.



Distribútor sa za prípadné nepríjemnosti ospravedlňuje. Modely mobilných klimatizácií podľa nej prešli všetkými mechanickými, elektrickými a chemickými testami potrebnými na uvedenie na trh EÚ.