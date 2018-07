Senica na základnej škole vybudovala chodbu do jedálne za 156.000 eur

Základná škola už od roku 2010 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, keď získala novú fasádu, vynovený bol interiér školy, vybudovalo sa ihrisko s umelým povrchom a street workoutové ihrisko.

Senica 8. júla (TASR) – Na základnej škole (ZŠ) na Komenského ulici v Senici dokončili spojovaciu chodbu medzi školou a školskou jedálňou. Náklady na jej vybudovanie boli 156.000 eur. TASR informoval primátor mesta Senica Branislav Grimm.



Základná škola už od roku 2010 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, keď získala novú fasádu, vynovený bol interiér školy, vybudovalo sa ihrisko s umelým povrchom a street workoutové ihrisko. Teraz pribudla chodba, ktorá spája priestory školy s jedálňou. "Táto stavba je mimoriadne dôležitá, keďže viac ako 400 stravníkov sa musí dostať z budovy školy do budovy jedálne. Keď prší, alebo sneží, deti sa museli prezliecť, prejsť do školskej jedálne a veci zložiť na vešiaky v jedálni. Rovnakú procedúru museli absolvovať cestou naspäť," povedal k novovybudovanej chodbe riaditeľ školy Krzysztof Siwiec. Školská jedáleň vďaka novej chodbe bude môcť žiakom okrem obeda ponúkať aj desiatu, čo doteraz nebolo možné.



Stavebné úpravy sa začali v závere roka 2017 a boli dokončené po ôsmich mesiacoch, keď realizátor projektu odovzdal chodbu do užívania. "Som rád, že prechodová chodba je hotová, zlepší to organizáciu a aj hygienické podmienky školy," uviedol primátor Senice.



Chodba bude zároveň slúžiť aj ako šatne pre žiakov. "Škola bola postavená bez priestorov na šatne. Doteraz sme mali šatne v suteréne školy a po chodbách, kde sa nachádzajú triedy. V nových šatniach bude mať každý žiak svoju vlastnú skrinku. Nové skrinky sú oblepené fototapetami, pričom motívy pre každú triedu si vyberali samotní žiaci," doplnil riaditeľ školy.