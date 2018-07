Ševce: Vo svete sa elektromobilita rozbieha, v SR jej podpora končí

Slovensko sa podľa neho stáva krajinou, kam sú dovážané staré vozidlá, ktoré v iných krajinách nespĺňajú emisné limity alebo sú postihnuté tzv. dieselgate.

Bratislava 4. júla (TASR) - Inde vo svete sa elektromobilita rozbieha, na Slovensku však jej podpora končí. Slovensko tak ide v podpore elektromobility opačným smerom, pričom kvalita ovzdušia, najmä v mestách, je v SR nízka. Uviedol to Peter Ševce, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA).



SEVA podľa neho analyzovala stav elektromobility na slovenskom trhu a apeluje na systematickú a predvídateľnú podporu tak nákupu elektrických vozidiel, ako aj rozširovania nabíjacích staníc, či už vo forme predĺženia existujúcej podpory, v ktorej ostali nedočerpané prostriedky alebo vytvorenia samostatnej schémy na najbližšie roky.



Pripomenul, že na Slovensku funguje od novembra 2016 dotačná schéma podporujúca nákup čisto elektrických vozidiel sumou 5000 eur a plug-in hybridov sumou 3000 eur. Táto schéma umožnila registráciu (alebo rezerváciu) viac ako 800 áut počas jej 1,5-ročného trvania a ukázala, že na Slovensku je aj v tejto úvodnej fáze elektromobility dopyt po čistých vozidlách. Z podporených vozidiel predstavujú čisté elektrické autá viac ako 70 %, plug-in hybridy skoro 30 %. K termínu ukončenia poskytovania dotácií, ktorý nastal 30. júna 2018, neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky z pôvodného balíka 5,2 milióna eur.



"Dostávame sa preto do nepríjemnej situácie, kedy končíme s podporou práve v čase jej ďalšieho očakávaného rastu, rozširovania ponuky elektrických modelov na trhu a rastu počtu nabíjacích staníc. Aj vďaka takto formulovanej podpore sa na slovenské cesty okrem stoviek elektrických vozidiel s nulovými lokálnymi emisiami dostali aj zaujímavé koncepty, ako napríklad čisto elektrická taxislužba v Bratislave, ktoré ukazujú budúcnosť dopravy aj u nás. K tomu tieto elektrické taxíky ušetrili len v hlavnom meste za necelý rok prevádzky viac ako 60 ton CO2 emisií. Považujeme preto za vhodné zaradiť e-mobilitu ako službu aj do zeleného verejného obstarávania ako alternatívu k vlastneniu dopravných prostriedkov," zdôraznil.



Nekoncepčnosť politiky podpory alternatívnych palív v doprave na Slovensku podľa neho ukazuje napríklad fakt, že od začiatku roku 2017 platná schéma registračných poplatkov pre dovážané autá nezmyselne zvýhodňuje dovoz starších, prevažne dieslových, modelov. Prispieva tým k starnutiu vozového parku na našich cestách a zvyšovaniu emisií. Slovensko sa stáva krajinou, kam sú dovážané staré vozidlá, ktoré v iných krajinách nespĺňajú emisné limity alebo sú postihnuté tzv. dieselgate.



"Sme presvedčení, že používanie elektrických automobilov je vhodné najmä v rámci mestskej mobility, keďže v mestách je ovzdušie znečistené najviac. Navyše elektromobily so svojím tichým chodom dokážu prispieť aj k znižovaniu hluku z premávky, ktorý má v mestách pre zvyšujúci sa počet áut so spaľovacím motorom stále stúpajúcu tendenciu a negatívne vplýva na zdravie a kvalitu života obyvateľstva," podčiarkol.



Slovensko potrebuje podľa Ševceho v elektromobilite jasnú politickú víziu a objednávku zo strany politických predstaviteľov. K tomu sa má pridať stabilná a spoľahlivá podpora nákupu elektrických vozidiel alebo mobilitných služieb, správne nastavená a realizovaná informačná kampaň voči verejnosti a schéma na podporu infraštruktúry do všetkých regiónov krajiny. "Potrebujeme ambiciózne ciele, na ktoré sme ako krajina už dorástli," dodal.