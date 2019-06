S. Gaborčáková navrhuje upraviť poskytovanie vianočného príspevku

Navrhla poskytnutie vianočného príspevku vo výške 30 eur všetkým dôchodcom a v sume 110 eur tým poberateľom dôchodkových dávok, ktorých dávka je v sume najviac 65 % priemernej mzdy.

Bratislava 20. júna (TASR) - Opozičná poslankyňa OĽaNO Soňa Gaborčáková navrhuje zmeniť prístup k poskytovaniu vianočného príspevku dôchodcom. K novele zákona o poskytovaní vianočného príspevku pre dôchodcov predložila pozmeňujúci návrh.



"Táto sociálna dávka nesie so sebou istú mieru pozornosti štátu k dôchodcom počas vianočného obdobia a z tejto pozornosti by nemal byť vylúčený žiadny poberateľ dôchodkovej dávky," objasnila Gaborčáková. Navrhuje preto vypustiť zo zákona časť ustanovenia, ktoré v závislosti od sumy dôchodku limitovalo poskytovanie vianočného príspevku všetkým poberateľom dôchodkových dávok.



"Zmena oproti súčasnému stavu spočíva len v tom, že ak poberatelia poberajú viacero dôchodkov, úhrn súm dôchodkov nemá presiahnuť 65 % namiesto súčasných 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve," priblížila Gaborčáková.



Okrem toho navrhuje do celého systému zakomponovať kombináciu zásluhovosti a solidarity. "Vládny návrh zákona uprednostňuje záujmy poistencov, ktorí odvádzali poistné kratšiu dobu a z nízkych vymeriavacích základov pred poistencami, ktorí platili poistné pravidelne a dlhú dobu," tvrdí Gaborčáková. Preto je presvedčená, že na získanie čo najvyššieho vianočného príspevku sa tak podľa vládneho návrhu zákona oplatí nepracovať. "Preto je našim cieľom odmeniť aj tých, ktorí pracujú a odvádzajú poistné," priblížila poslankyňa.



Preto navrhla poskytnutie vianočného príspevku vo výške 30 eur všetkým dôchodcom a v sume 110 eur tým poberateľom dôchodkových dávok, ktorých dávka je v sume najviac 65 % priemernej mzdy a doba poistenia nebola získaná výlučne náhradnými dobami, ale riadnym odvádzaním poistného.



Minister práce Ján Richter (Smer-SD) priblížil, že vláda počíta so zavedením 13. dôchodku, ktorý by sa týkal všetkých dôchodcov. "V dôchodkových dávkach je zakomponovaná otázka zásluhovosti aj solidarity. Je snaha o vyvážený pomer. Vianočný príspevok je štátna sociálna dávka. Je postavená hlavne na báze solidarity, aby riešila nižšie príjmových dôchodcov," priblížil Richter s tým, že takto je nastavený aj minimálny dôchodok. "Tiež sme ho postavili nie na základe zásluhovosti," upozornil Richter. Práve v kategórii slabšie príjmových ľudí to má podľa ministra logiku. "Preto navrhujeme pre budúce obdobie 13. dôchodok, ktorý by riešil kompletne všetky kategórie dôchodcov," dodal Richter.