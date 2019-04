Si Ťin-pching: Nová hodvábna cesta musí byť finančne udržateľná

Bude platiť nulová tolerancia korupcie, povedal podľa agentúry AFP čínsky prezident na fóre o Novej hodvábnej ceste a dodal, že táto iniciatíva nie je exkluzívnym klubom.

Peking 26. apríla (TASR) - Projekty iniciatívy tzv. Novej hodvábnej cesty musia byť transparentné a finančne udržateľné. Vyhlásil to v piatok čínsky prezident Si Ťin-pching, keď očividne uznal rastúce obavy z dlhu spájaného s jeho globálnou infraštruktúrnou iniciatívou zameranou na posilnenie obchodu a investícií.



Bude platiť "nulová tolerancia" korupcie, povedal podľa agentúry AFP čínsky prezident na fóre o Novej hodvábnej ceste a dodal, že táto iniciatíva "nie je exkluzívnym klubom".



Agentúra Reuters pripomína, že niektorí partneri v tejto iniciatíve sa sťažujú na vysoké ceny projektov, aj keď Čína opakovane tvrdí, že nechce nikoho chytiť do dlhovej pasce.



O projekte novej Hodvábnej cesty sa po prvý raz zmienil Si Ťin-pching v roku 2013. Stratégia má za cieľ zvýšiť globálny vplyv Číny. Prvotným plánom obnovenia Hodvábnej cesty bolo zvýšenie čínskeho ekonomického vplyvu v oblasti Strednej Ázie, no neskôr sa myšlienka rozšírila o Európu. Jej súčasťou sú dve hlavné cesty – po súši a po mori, obe smerujúce do Európy.



Slovensko zastupuje na fóre minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.