Si Ťin-pching: Z Novej hodvábnej cesty bude profitovať celý svet

Prejav čínskeho prezidenta sa snažil rozptýliť tieto obavy. Podľa neho projekt naďalej odmieta protekcionizmus, čím zasa on nepriamo kritizoval USA.

Peking 28. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v sobotu (27. 4.) v Pekingu uzavrel druhé fórum venované projektu Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative). Snažil sa zdôrazniť jeho výhody pre globálnu komunitu. Uviedol, že podľa fóra boli podpísané dohody v hodnote 64 miliárd USD (57,49 miliardy eur).



"Vítame všetky krajiny, ktoré majú záujem, aby sa k nám pripojili," povedal Si. "Aj keď projekt Novej hodvábnej cesty spustila Čína, jeho príležitosti a výsledky komunikuje celý svet."



Čínsky prezident využil záverečnú reč na fóre, aby zopakoval, že tento rozsiahly infraštruktúrny projekt sa sústredí na "otvorený, čistý a zelený rozvoj", pričom rozličné strany spoločne diskutujú ako rovní.



USA kritizujú projekt, ktorého snahou je vybudovanie ciest, mostov, ropovodov a plynovodov a prístavov po celom svete a ich napojenie na čínsky trh. Podľa Washingtonu láka Peking rozvojové a rozvíjajúce sa krajiny ponukou lacného financovania, pričom tieto štáty si často nemôžu taký vysoký dlh dovoliť. Z projektu, navyše, majú profitovať predovšetkým čínske, často štátom vlastnené firmy.



Prejav čínskeho prezidenta sa snažil rozptýliť tieto obavy. Podľa neho projekt naďalej odmieta protekcionizmus, čím zasa on nepriamo kritizoval USA.



Čína oznámila iniciatívu Novej hodvábnej cesty v roku 2013. Vo všeobecnosti je projekt pokladaný za snahu Číny zvýšiť svoj globálny vplyv, primárne prostredníctvom financovania a výstavby železničných, morských a ďalších dopravných ciest z Ázie do Európy a Afriky.



(1 EUR = 1,1133 USD)