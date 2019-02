SIEA: Prvé poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydáme v marci

Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v ohlásených termínoch vždy v utorok o 15.00 h.

Bratislava 25. februára (TASR) - Národný projekt podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II bol schválený. O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie OZE budú môcť domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať už v marci. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.



Uviedol, že v pilotnom projekte bolo od roku 2015 podporených 18.501 inštalácií. "Snažíme sa plynule nadviazať na prvý projekt, v pokračovaní bude do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 21.000 inštalácií. V roku 2019 plánujeme kolá na vydávanie poukážok s alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna eur. Novinkou je, že kolá budú vyhlasované častejšie, pravidelne a samostatne pre každé zo štyroch podporovaných zariadení," uviedla Alexandra Velická, generálna riaditeľka SIEA.



Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v ohlásených termínoch vždy v utorok o 15.00 h. Podľa harmonogramu zverejneného na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk bude prvé kolo vyhlásené 19. marca so sumou 800.000 eur určenou pre slnečné kolektory. V týždňových intervaloch budú nasledovať prvé kolá pre fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu s rovnakou sumou.



"Do septembra 2019 plánujeme vyhlásiť spolu 20 kôl. Pre každé zo štyroch zariadení je vyhradených päť samostatných termínov. Vyčlenenie samostatných rozpočtov pre jednotlivé druhy zariadení je prípravou na využívanie zásobníka, ktorý plánujeme otvoriť po úprave informačného systému na vydávanie poukážok koncom roka 2019," spresnil Jurikovič.



V pokračovaní projektu podľa neho znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie.



Jurikovič doplnil, že v projekte Zelená domácnostiam II je plánovaných viacero zmien. Podľa zverejnených všeobecných podmienok sa mení spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1750 eur na slnečné kolektory, 3400 eur na tepelné čerpadlo, 1500 eur na kotly na biomasu a 1500 eur pri fotovoltických systémoch.



Dodal, že aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie OZE. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).