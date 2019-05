SIEA v 6. kole Zelenej domácnostiam II vydala poukážky na fotovoltiku

Domácnosť môže získať maximálne 1500 eur na zariadenie s výkonom 3 kW a viac.

Bratislava 4. mája (TASR) - V 6. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 329 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



O príspevky v 6. kole podľa neho mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky od 30. apríla 2019 od 15. hod. Kolo bolo uzatvorené po 24 hodinách.



Celková hodnota vydaných poukážok v 6. kole je 458.452 eur. "Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré potvrdili záujem počas otvoreného kola. Zostávajúce prostriedky presunieme do kôl určených pre zariadenia s väčším dopytom," uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Na ostatné tohtoročné fotovoltické kolá plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyčleniť po 500.000 eur.



Výška hodnoty poukážky závisí pri všetkých zariadeniach od inštalovaného výkonu. Pri fotovoltike bol v pilotnom projekte európsky príspevok na jeden inštalovaný kilowatt (kW) násobne vyšší oproti ostatným zariadeniam. V pokračovaní projektu sa znížil na polovicu. Domácnosť môže získať maximálne 1500 eur na zariadenie s výkonom 3 kW a viac. Priemerný výkon inštalácií, ku ktorým boli vydané v 6. kole poukážky, je 3 kW. Pri väčšine je výkon od 3 kW do 4 kW.



"Zníženie miery európskej podpory by malo prispieť aj k tomu, aby domácnosti zreálnili svoje očakávania a detailnejšie zvažovali, pri akom inštalovanom výkone je pre nich investícia do fotovoltiky výhodná. Je v záujme samotných domácností, aby si neobjednávali systémy podľa výšky podpory, ale podľa toho, koľko z vyrobenej elektriny sú schopné efektívne využiť. Len pri vhodne navrhnutom výkone sa investícia vráti počas životnosti zariadenia," zdôraznil Jurikovič.



Avizoval, že najbližšie fotovoltické kolo bude vyhlásené už 28. mája. To je skôr, ako uplynie 30-dňová lehota, počas ktorej sú poukážky automaticky platné. Domácnosti, ktoré teraz vydané poukážky z rôznych dôvodov nevyužijú a budú sa chcieť uchádzať o nové v najbližšom fotovoltickom kole, preto musia požiadať o predčasné ukončenie ich platnosti.



Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).