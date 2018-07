ŠIOV: Do duálneho vzdelávania je aktuálne zapojených vyše 2600 žiakov

Prínosy duálu okrem priemyslu využívajú aj zamestnávatelia zo sféry obchodu, dopravy, služieb, cestovného ruchu, ale je tu tiež záujem ďalších sektorov.

Bratislava 22. júla (TASR) – Do Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy je v súčasnosti zapojených vyše 2600 žiakov. TASR o tom informoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý ho realizuje.



Cieľom je zapojiť do konca roka 2020 do duálneho vzdelávania 12.000 žiakov. "Ak by bol zachovaný aktuálny pomer, tak z toho bude viac ako 9000 žiakov pre priemysel," uviedol Tomáš Kurtanský z propagácie národného projektu. To však nebude podľa neho konečné číslo, pretože kvalitná príprava absolventov má plynulo pokračovať aj po roku 2020. Záujem o vzdelanie pre priemysel je vo všetkých krajoch, pričom dominujú Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj, doplnil.



Prínosy duálu okrem priemyslu využívajú aj zamestnávatelia zo sféry obchodu, dopravy, služieb, cestovného ruchu, ale je tu tiež záujem ďalších sektorov, ako napríklad finančné služby, uzavrel Kurtanský.