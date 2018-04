Situácia na trhu s ropu sa podľa Ruska zlepšila

Zotavenie však ešte nie je úplné.

Džidda/Moskva 21. apríla (TASR) - Situácia na trhu s ropou sa zlepšila, ale ešte neprišlo plnému zotaveniu, uviedlo Rusko.



Dohoda o obmedzení ťažby medzi veľkými producentmi na čele s Organizáciou krajín vyrážajúcich ropu (OPEC) a Ruskom ešte úplne nesplnila svoj cieľ vrátiť trh s ropu do rovnováhy, uviedol ruský minister energetiky Alexander Novak. Pôvodným cieľom dohody bola podpora cien, ktoré roky zostávali na nízkych úrovniach. Producentské štáty sa zídu v júni, aby prehodnotili dohodu.



Novak priznal, že dohoda funguje, aj keď zotavenie trhu s ropou stále nie je úplné. "Situácia je nepochybne oveľa lepšia než pred tromi mesiacmi, polrokom alebo rokom, ale pacient ešte nie je úplne zdravý," povedal Novak v rozhovore pre CNBC. "Aby som pokračoval v tejto metafore: znížili sme teplotu, ale ešte nevidíme úplne zotavenie."



Dohoda medzi OPEC, Ruskom a niekoľkými ďalšími producentmi začala, ktorá mala znížiť prebytok ponuky na trhu a zvýšiť ceny, platiť v januári 2017 a jej platnosť bola predĺžená do konca tohto roka.



Novak na otázku, či Rusko a ďalší dodávatelia môžu prestať akceptovať obmedzenie stanovené dohodou ešte pred koncom platnosti, odpovedal, že takéto rozhodnutie vyžaduje viac údajov z trhu. "V tejto chvíli vám na to neviem precízne odpovedať, pretože nemáme úplnú predstavu o tom, ako sa bude trh vyvíjať v najbližších mesiacoch. Musíme pozorne monitorovať situáciu."