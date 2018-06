Situácia s pracovnou silou na Slovensku je podľa Klubu 500 kritická

Odmietnuť zákazky z dôvodu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily bol nútený každý člen Klubu 500. Viacerí z nich museli v minulosti presunúť časť zákaziek do svojich zahraničných spoločností.

Bratislava 12. júna (TASR) – Zamestnávatelia na Slovensku v súčasnosti čelia situácii, keď nie je koho zamestnávať. Nedostatok pracovnej sily ohrozuje výrobu a budúci rast slovenskej ekonomiky. Tvrdia to predstavitelia Klubu 500, ktorí ako možné riešenia uvádzajú uľahčenie zamestnávania cudzincov či zefektívnenie štátnej a verejnej správy.



Odmietnuť zákazky z dôvodu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily bol nútený každý člen Klubu 500. Viacerí z nich museli v minulosti presunúť časť zákaziek do svojich zahraničných spoločností. Slovenská ekonomika tak podľa nich prichádza o peniaze, pričom táto situácia sa stále zhoršuje. Ako efektívne riešenie uvádzajú zamestnávanie kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.



"Sme radi, že vláda SR má záujem situáciu s nedostatkom pracovnej sily riešiť a uľahčiť zamestnávanie zamestnancov tretích krajín," zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Z témy zamestnávania cudzincov sa však podľa neho stáva populistická téma niektorých politikov, ktorí so zamestnávaním nemajú skúsenosti. "Bolo by vhodnejšie, aby si namiesto populistických vyjadrení skôr problematiku dôsledne naštudovali," podotkol Gregor.



Ako dodal, ďalším riešením situácie na trhu práce by mohlo byť zefektívnenie štátnej a verejnej správy. "Ak by štát zefektívnil fungovanie štátnej a verejnej správy, mohlo by sa tak uvoľniť až 120.000 zo 420.000 zamestnancov. Sme pripravení týchto ľudí na vlastné náklady preškoľovať," uzavrel Gregor.