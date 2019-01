SK-NIC investuje do zvýšenia bezpečnosti slovenského internetu

V spolupráci so svojím strategickým partnerom, londýnskou skupinou CentralNic Group, pritom SK-NIC, a. s., na Slovensko prinesie najmodernejšiu verziu služby DNSSEC.

Bratislava 14. januára (TASR) - Od marca tohto roka si budú môcť slovenské firmy zabezpečiť svoje webové sídla s doménou .SK proti tomu, aby ich klientov hekeri nemohli tak jednoducho presmerovať na falošné webstránky. Umožní to pripravované spustenie služby DNSSEC, ktorá zabezpečuje používanie domén na internete proti podvrhnutiu (tzv. spoofing) a úmyselnej manipulácii.



V spolupráci so svojím strategickým partnerom, londýnskou skupinou CentralNic Group, pritom SK-NIC, a. s., na Slovensko prinesie najmodernejšiu verziu služby DNSSEC s využitím šifrovacieho algoritmu eliptických kriviek (Elliptic Curve Digital Signing Algorithm - ECDSA).



Rok po vstupe nového strategického investora spoločnosť pokračuje v skvalitňovaní služieb registra domény najvyššej úrovne .sk. Príprava zavedenia tejto služby si pritom okrem investícií do systémov vyžiadala aj významnú investíciu do hardvérového vybavenia.



"Ako sme deklarovali po vstupe do spoločnosti SK-NIC v roku 2017, naším strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky. Investícia do spustenia najmodernejšej verzie služby DNSSEC s šifrovaním prostredníctvom eliptických kriviek je v súlade s naším dlhodobým strategickým cieľom byť pozitívnym príspevkom tak pre slovenskú spoločnosť, internetovú komunitu, ale aj pre budúci hospodársky rast ťahaný čoraz viac vedomostnou ekonomikou," povedal Ben Crawford, CEO londýnskej skupiny CentralNic Group PLC.