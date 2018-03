Škoda bola vlani druhou najziskovejšou značkou VW

Odborári preto požadujú rast miezd. Manažérov Škoda Auto čaká vo štvrtok (15.3.) ťažká úloha - presvedčiť tisíce zamestnancov, že ich mzdy nemajú rásť o dvojciferné číslo ročne.

Mladá Boleslav 14. marca (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto dosiahla v roku 2017 rekordné tržby aj prevádzkový zisk. Dobré hospodárske výsledky hrajú do karát odborárom, ktorí pre zamestnancov požadujú výrazné zvýšenie miezd. Predstavy vedenia a odborov sa však rozchádzajú. Problémom je aj spor o zavedenie sobotňajších zmien, konštatuje český portál idnes.cz.



Manažérov Škoda Auto čaká vo štvrtok (15.3.) ťažká úloha - presvedčiť tisíce zamestnancov, že ich mzdy nemajú rásť o dvojciferné číslo ročne. Tesne pred ďalším kolom rokovaní s odbormi však prišlo niekoľko správ z Nemecka, ktoré nahrávajú odborárom.



Tou najnovšou je výročná správa celého koncernu Volkswagen (VW) za minulý rok, ktorá potvrdzuje, že Škode sa dlhodobo darí. A čím ďalej, tým viac. Za predaj áut utŕžila vlani 16,5 miliardy eur, o pätinu (20 %) viac ako v roku 2016. Jej prevádzkový zisk sa zvýšil približne o tretinu na rekordných 1,6 miliardy eur. Česká automobilka sa tak podieľa už viac ako 10 % na zisku celej skupiny. A je tiež druhou najziskovejšou značkou koncernu VW, po Porsche. Marža Škody, teda pomer prevádzkového zisku k tržbám, sa zvýšila z 8,7 % v roku 2016 na 9,7 % vlani.



Škodovka si tak v tomto smere udržala náskok pred luxusnou značkou VW, automobilkou Audi. Horšie než Škoda sú na tom aj výrobca luxusných modelov Bentley s maržou 5,5 %, materský Volkswagen (4,1 %) či Škode modelovo najbližší Seat (1,9 %).



Odbory Kovo, ktoré zamestnancov Škody Auto zastupujú, požadujú rast miezd v tomto roku minimálne o 18 %. Škoda začiatkom marca pri piatom kole vyjednávaní ponúkla rast o 15 % počas 27 mesiacov. To odborári odmietli a pohrozili štrajkom.



Priemerná robotnícka mzda v Škode Auto bola v minulom roku 40.557 korún (1592,28 eura), zhruba o 10 % vyššia ako v roku 2016. V priemernej mzde sú započítané aj rôzne príplatky, za prácu v noci, za sťažené pracovné podmienky či za to, že pracovná doba sa im mení, ako firma práve potrebuje.



Českých odborárov však nahnevala správa z Nemecka o výške ročnej odmeny pre zamestnancov v nemeckých továrňach koncernu VW. Každý zo 120.000 zamestnancov by mal dostať ku mzde navyše odmenu 4100 eur. Ročné bonusy v Škode sa pritom skladajú z dvoch častí: garantovanej, čo je zhruba 1,3-násobok platu, a ďalej prémie vychádzajúce zo zisku firmy, navŕšené ešte o dohodnutú sumu. Vedenie firmy navrhlo vyplatiť v Česku prémie vo výške 8000 Kč za apríl a 5000 Kč za november. To odbory odmietli. Možno preto čakať, že bonus bude výrazne vyšší. Vlani nakoniec dohoda predstavovala 45.000 Kč pre každého zamestnanca.