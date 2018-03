Automobilka škoda sa pripravuje na koniec dieselov a plánuje expanziu

Škoda sa pre vysoký dopyt pohybuje na hranici svojich kapacít, napriek tomu chce počas najbližších dvoch rokov ešte prudko zvýšiť produkciu.

Plzeň 5. marca (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto sa pripravuje na neodvratný koniec dieselových motorov a nástup elektromobilov. Chce investovať 2 miliardy eur do elektromobility a digitalizácie. "Je to najväčší investičný program v histórii Škody," uviedol v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt predseda predstavenstva Škody Bernhard Maier.



V rámci portfólia automobilky sa zmena stratégie prejaví rýchlo. Tohtoročná modernizovaná verzia Fabie sa už nebude predávať s dieselovým motorom, to isté bude od roku 2019 platiť pre novú generáciu modelu Rapid. Práve u menších modelov vymiznú naftové motorizácie najrýchlejšie. Pri modeloch, ktoré sú vhodnejšie na dlhšie trasy, sa dieselové motory budú vyrábať najdlhšie.



"V roku 2025 budeme mať v ponuke 10 elektrifikovaných vozidiel, do konca roka 2020 plánujeme celkovo 19 nových modelov, bez ohľadu na druh pohonu," uviedol Maier. Už tento týždeň na autosalóne v Ženeve škodovka predstaví štúdiu mestského SUV Vision X s hybridným pohonom, ktoré začne sériovo vyrábať na budúci rok.



Škoda sa pre vysoký dopyt pohybuje na hranici svojich kapacít, napriek tomu chce počas najbližších dvoch rokov ešte prudko zvýšiť produkciu. "Aktuálne ročne vyrábame 1,2 milióna vozidiel, do polovice budúceho desaťročia by to mohli byť dva milióny," predpokladá Maier. Vlaňajší rok bol pre Škodu Auto najúspešnejším v jej histórii.



Plánovaná expanzia sa prejaví aj v Česku. Aj keď sa uvedené číslo týka globálnej produkcie v rámci všetkých 15 závodov Škody a veľká časťou spomínaného zvýšenia pripadne na ďalší rast v Ázii.



"V hlavnom závode v Mladej Boleslavi by sme radi využívali sobotu ako plnohodnotný pracovný deň, tým by sme sa dostali celkom na 18 zmien za týždeň. Ročnú produkciu by sme tým zvýšili o 75.000 vozidiel," plánuje Maier.



O svojich zámeroch však bude musieť presvedčiť odborárov. Tí v rámci práve prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania odmietli ponuku na zvýšenie platov o 15 % počas 27 mesiacov. Odbory postup vedenia Škody kritizujú. Podľa nich firma, ktorá je súčasťou koncernu Volkswagen, podmieňuje výraznejší rast platov práve 18-zmenovým systémom.



Odbory majú pre vyjednávanie dobrú pozíciu. Predaje áut sú rekordné, v rámci skupiny Volkswagen patrí Škoda k najziskovejším značkám. Jej kapacity sú však na hranici a dodávky áut sa predlžujú. "Máme za sebou rekordné výsledky a chceme za ne byť riadne odmeňovaní. Inak sa linky zastavia," uviedol po neúspešnom rokovaní o platoch šéf odborov Jaroslav Povšík.



Aby škodovka počas nasledujúcich rokov mohla vyrábať 2 milióny áut ročne, bude bez ohľadu na dohodu s českými odborármi hľadať kapacity aj v iných závodoch koncernu. "Nevylučujeme ani investíciu do úplne nového závodu mimo Česko," uviedol Maier.