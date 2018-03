Škótski konzervatívci nesúhlasia s odložením kontroly nad rybolovom

Práve rybolov je pre škótskych konzervatívcov kľúčovou témou.

Edinburgh 19. marca (TASR) - Líderka škótskych konzervatívcov Ruth Davidsonová varovala, že nepodporí dohodu o brexite, ktorá nezabezpečí Británii opätovné získanie úplnej kontroly nad rybolovom. Práve rybolov je pre škótskych konzervatívcov kľúčovou témou.



"To, že musíme na získanie plnej kontroly (v oblasti rybolovu) čakať do konca roku 2020, je pre nás jednoznačne sklamaním," povedala v pondelok Davidsonová, ktorá stojí na čele Konzervatívnej strany v Škótsku. "Po dnešnom rokovaní s predstaviteľmi rybárskeho priemyslu musím povedať, že sú takýmto výsledkom hlboko frustrovaní," dodala.



Ako v pondelok potvrdil hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, Brusel a Londýn dosiahli dohodu o prechodnom období po brexite. Na jej základe sa prechodné obdobie po odchode Británie z Európskej únie (29. marca 2019) skončí 31. decembra 2020, pričom dohoda predpokladá, že do tohto termínu všetky pravidlá EÚ v Británii zostanú v platnosti.



Británia tak bude musieť do konca roka 2020 dodržiavať aj pravidlá Spoločnej politiky rybolovu (CFP). Zástupcovia rybného hospodárstva v Británii však obviňujú CFP z "postupnej likvidácie britského rybárskeho priemyslu," odkedy krajina pred štyrmi dekádami vstúpila do Európskej únie. Práve ľudia pracujúci v tomto sektore patrili k najväčším stúpencom brexitu.