Skupina Agel hospodárila v roku 2018 so ziskom 34,5 milióna eur

Bratislava/Praha 16. júla (TASR) - Skupina Agel, súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, dosiahla v roku 2018 konsolidovaný zisk 34,5 milióna eur. Informovala o tom Radka Miloševská, tlačová tajomníčka Agel a.s.



Investície skupiny predstavovali vlani viac ako 25 miliónov eur. Medzi najväčšie investičné projekty roku 2018 patrilo dokončenie prvej etapy vybudovania Komplexného onkologického centra v Komárne s moderným lineárnym urýchľovačom a CT-simulátorom, renovácie operačných sál a nákup nového CT prístroja v Podhorskej nemocnici v Bruntále či obstaranie nového mamografu do Vítkovickej nemocnice v Ostrave. V roku 2018 sa skupina Agel rozrástla o Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.



"Výška hospodárskeho výsledku je v trende minulých rokov a zapadá do dlhodobej investičnej a rozvojovej stratégie skupiny Agel," uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Agel Aleš Herman.



Skupina Agel prevádzkuje 22 nemocníc, sieť polikliník, lekární, laboratórií, distribučné spoločnosti a iné špecializované zdravotnícke zariadenia. Skupina zamestnáva 13.500 pracovníkov. Vlani sa v zdravotníckych zariadeniach skupiny Agel vykonalo 5,5 milióna ambulantných ošetrení, uskutočnilo sa 220.000 hospitalizácií, 52.000 operácií a narodilo sa 13.000 detí.