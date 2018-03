Skupina ČSOB ukončila rok so ziskom 70 miliónov eur

Medziročný pokles na úrovni 16 % bol spôsobený predovšetkým vysokou porovnávacou bázou z roku 2016, kedy bol zisk pozitívne ovplyvnený mimoriadnym jednorazovým výnosom z výmeny akcií VISA.

Bratislava 29. marca (TASR) - Skupina ČSOB dosiahla v roku 2017 auditovaný konsolidovaný čistý zisk vo výške 70 miliónov eur. Medziročný pokles na úrovni 16 % bol spôsobený predovšetkým vysokou porovnávacou bázou z roku 2016, kedy bol zisk pozitívne ovplyvnený mimoriadnym jednorazovým výnosom z výmeny akcií VISA.



"Celkový objem úverov, ktorý sme poskytli klientom na zabezpečenie ich bývania, presiahol hranicu troch miliárd eur. Veľmi pozitívne však vnímam aj to, že v súlade so zvyšujúcim sa záujmom o úvery rástol aj objem vkladov a záujem klientov o investovanie do podielových fondov. Aj v uplynulom roku sme investovali do inovatívnych riešení pre našich zákazníkov, výsledkom čoho je aj presiahnutie 120-tisícovej hranice aktívnych užívateľov našej mobilnej aplikácie a výrazný nárast predaja cez tento kanál," hodnotí minulý rok generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.



Čisté úrokové výnosy sa medziročne znížili vplyvom trhového prostredia nízkych úrokových sadzieb o 2,1 %, z 210,1 milióna eur v roku 2016 na 205,8 milióna eur v roku 2017. ČSOB sčasti kompenzuje vývoj na trhu nárastom objemu poskytnutých úverov a nižšími nákladmi na financovanie.



Čisté výnosy z poplatkov a provízií pokračovali v dvojcifernom raste z druhého a tretieho štvrťroku 2017 a dosiahli úroveň 60,4 milióna eur. Pod tento 12,5-% nárast sa podpísal najmä rastúci záujem klientov o investovanie do podielových fondov, ako aj zmena v rámci stratégie obsluhy prémiového segmentu.



Prevádzkové náklady sa zvýšili o 2,5 % a to aj vplyvom investícii ČSOB do moderných technológií a zatraktívňovania svojich služieb pre zákazníka. Aj vďaka tomu počet aktívnych užívateľov mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking v uplynulom roku presiahol 120.000.



Opravné položky a finančné záruky poklesli z 15,9 milióna eur v roku 2016 na 12,2 milióna eur v roku 2017 ako výsledok dobrej kondície úverového portfólia.



Konsolidovaná bilančná suma ČSOB Finančnej skupiny dosiahla úroveň 9,2 miliardy eur s medziročným nárastom o takmer 8 %. Úvery poskytnuté klientom skupiny medziročne narástli o 7,9 % a dosiahli výšku 6,6 miliárd eur. Medziročné zvýšenie až o 11,7 % zaznamenali úvery na bývanie, čo potvrdzuje pokračujúci záujem klientov o tento typ produktu. Podobným, 13,3-% tempom rástli aj investičné úvery poskytnuté živnostníkom a malým podnikateľom, a to vďaka európskym podporným mechanizmom (tzv. Junckerov plán), ktoré robia tieto úvery dostupnejšie. Percentuálne najvýraznejší nárast dosiahli spotrebné úvery, ktorých objem sa v porovnaní s koncom roku 2016 zvýšil o 17,8 %.



Vklady a úvery prijaté od klientov taktiež narástli v porovnaní s minulým rokom. Celkovo stúpli o 7,7 %. Objem vkladov na bežných účtoch fyzických osôb sa zvýšil o 11,4 % a objem investovaných prostriedkov do podielových fondov o 15,5 %.



ČSOB Finančná skupina je skupinou s kapitálovou základňou s primeranosťou základných vlastných zdrojov na úrovni 15,73 %, čím prevyšuje všetky stanovené regulatórne požiadavky.



TASR informovala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová