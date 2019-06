Skupina IAG si nezáväzne objednala 200 Boeingov 737 Max

Lietadlá Boeing 737 Max sú od marca uzemnené po celom svete. Dôvodom boli pády dvoch strojov tohto typu počas necelých šiestich mesiacov, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.

Le Bourget 18. júna (TASR) - Americký koncern Boeing a majiteľ British Airways, International Airlines Group (IAG), podpísali predbežnú dohodu o dodávke 200 lietadiel typu 737 Max, uviedli to obe spoločnosti v utorok.



"Veríme Boeingu a očakávame, že toto lietadlo sa v najbližších mesiacoch úspešne vráti do prevádzky, keď získa súhlas regulačných úradov," uviedol šéf IEG Willie Walsh.



Táto dohoda oznámená na leteckom veľtrhu v meste Le Bourget pri Paríži bola prekvapením, keďže spomínané nehody majú stále negatívne dôsledky na celé odvetvie. V pondelok (17. 6.) na začiatku veľtrhu sa šéf divízie dopravných lietadiel Boeingu Kevin McAllister ospravedlnil za nešťastia. Boeing sa teraz snaží opäť získať dôveru cestujúcich, pilotov a regulátorov po celom svete.



Ak by sa utorková predbežná dohoda zmenila na záväzné objednávky, ich celková hodnota by podľa katalógových cien predstavovala okolo 24 miliárd USD (21,45 miliardy eur). IAG uviedla, že lietadlá 737 Max bude využívať viacero jej leteckých spoločností vrátane Vueling, LEVEL a British Airways.



Skupina IAG, medzi ktorej dcérske aerolínie patria aj Aer Lingus a Iberia, aktuálne prevádzkuje 582 lietadiel, lieta do 268 destinácií a vlani prepravila 113 miliónov cestujúcich.



(1 EUR = 1,1187 USD)