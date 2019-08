Slabší predaj v USA znížil zisk automobilky Honda takmer o 30 %

Prevádzkový zisk sa znížil o 16 % na 252,4 miliardy jenov, čím firma prekonala očakávania trhov. Analytici počítali s poklesom prevádzkového zisku až na 246,9 miliardy jenov.

Tokio 2. augusta (TASR) - Japonská automobilka Honda oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku takmer o 30 %, keď do výsledkov zasiahli nepriaznivé kurzové vplyvy a klesajúci predaj áut na trhoch USA a Indie.



Tretia najväčšia automobilka v Japonsku oznámila, že v období od apríla do konca júna zaznamenala čistý zisk 172,3 miliardy jenov (1,43 miliardy eur) oproti 244,3 miliardy jenov v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka. To znamená pokles o 29,5 %.



Prevádzkový zisk sa znížil o 16 % na 252,4 miliardy jenov, čím firma prekonala očakávania trhov. Analytici počítali s poklesom prevádzkového zisku až na 246,9 miliardy jenov. Klesli i tržby, aj keď len mierne. Dosiahli tesne pod 4 bilióny jenov, čo znamená pokles o 0,7 %.



Výsledky spoločnosti ovplyvnil najmä pokles predaja v USA. Na tomto trhu predala Honda od apríla do konca júna 407.000 vozidiel, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 425.000 vozidiel.



Firma zároveň zhoršila prognózu zisku za celý rok 2019/2020, ktorý sa skončí v marci, na 645 miliárd jenov. Pôvodne počítala so ziskom 665 miliárd jenov. Ak sa odhad potvrdí, stále to bude znamenať rast, keďže v predchádzajúcom obchodnom roku dosiahol zisk 610 miliárd jenov. V prípade prevádzkového zisku však firma odhad nemenila a naďalej počíta s jeho rastom o 6 % na 770 miliárd jenov.



(1 EUR = 120,18 JPY)