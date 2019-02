Slováci a Česi žalujú Rakúsko ohľadom sociálnych dávok

Európska komisia (EK) vedie s Rakúskom konanie z dôvodu porušovania európskeho práva v súvislosti s rovnakým zaobchádzaním s občanmi EÚ.

Viedeň 1. februára (TASR) - Slovenskí a českí ošetrovatelia, ktorí pracujú v Rakúsku, avšak ich deti žijú v zahraničí, žalujú Rakúsko na súde za krátenie rodinných prídavkov. Informoval o tom vo štvrtok (31.1.) denník Die Presse.



Európska komisia (EK) vedie s Rakúskom konanie z dôvodu porušovania európskeho práva v súvislosti s rovnakým zaobchádzaním s občanmi EÚ. Podľa rakúskych médií má o ňom rozhodnúť Európsky súdny dvor. Minulý týždeň dala EK Viedni dva mesiace na to, aby vysvetlila nové pravidlá o výmere rodinných dávok a daňových úľav občanov EÚ. Klaus Katzianka, šéf agentúry, ktorá sprostredkúva zahraničné ošetrovateľky do Rakúska, tvrdí, že pre krátenie rodinných prídavkov by mohlo z práce odísť 20 až 30 percent zahraničných ošetrovateliek.



Slovenská ošetrovateľka Alena Konečná, ktorá pracuje v Štajersku a má 18-ročnú dcéru, dostáva po takzvanej indexácii rodinných prídavkov od januára 2019 mesačne o 71,77 eura menej. Konečná sa rozhodla nečakať na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a obrátila sa na spolkový súd pre finančné záležitosti.



Rezort práce: Spor o rakúske sociálne dávky musí vyriešiť Európska komisia

Bratislava 1. februára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plne rozumie rodičom, ktorí sa vo veci indexácie rodinných prídavkov obrátia na rakúsky súd. Slovensko považuje rakúske opatrenie od začiatku za diskriminačné a v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania. Počká si však na výsledok posúdenia rakúskej legislatívy s európskym právom, reagovalo MPSVR na informácie o tisícke žalôb slovenských a českých zamestnancov, ktorí na rakúskych súdoch napadli zníženie rodinných dávok na deti, ktoré nežijú v Rakúsku.



"V mene členských štátov je danú vec kompetentná riešiť Európska komisia," upozornila v stanovisku zaslanom TASR hovorkyňa ministerstva Veronika Husárová. MPSVR ešte pred nadobudnutím účinnosti novej rakúskej legislatívy zvolalo stretnutie ministrov Vyšehradskej štvorky, na ktorom požiadalo eurokomisárku Marianne Thyssenovú "o rýchle a dôkladné preskúmanie súladu rakúskej legislatívy s právom EÚ".



