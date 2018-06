Slováci majú strach z úverov, do omeškania sa dostávajú len výnimočne

Pri žiadostiach o vyššie sumy v podobe hypotéky dominujú muži. V portfóliu Poštovej banky tvoria až 60 %. Najväčší objem úverov vlani načerpali v Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji.

Bratislava 11. júna (TASR) - O spotrebný úver žiadajú častejšie ženy, so žiadosťou o vyššiu sumu v podobe hypotéky do banky prichádzajú väčšinou muži. Tí si aj viac veria, že ju dokážu splácať bez väčších problémov. Počet zlyhaných úverov ukazuje, že obavy Slovákov z neschopnosti vrátiť požičané sú neopodstatnené.



"Kým u žien bola vlani miera zlyhávania úverov približne na úrovni 1,5 %, u mužov evidujeme 3 % zlyhaných úverov za posledný rok. Najviac spotrebných úverov majú klienti banky vo veku 40 – 50 rokov, najväčšiu mieru zlyhávania úverov evidujeme u 20 – 24-ročných klientov. V uplynulom roku sa do omeškania dostalo až 5 % z nich. V splácaní sú najdisciplinovanejší ľudia po 40-tke. Súvisí to s tým, že mladí ešte nemajú pravidelný príjem, ani rezervu na vykrytie jeho dočasného výpadku a starší majú navyše aj lepšiu finančnú disciplínu," upresňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.



Pri žiadostiach o vyššie sumy v podobe hypotéky dominujú muži. V portfóliu Poštovej banky tvoria až 60 %. Najväčší objem úverov (spotrebných aj hypotekárnych) vlani načerpali v Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji. Najväčšie starosti so splácaním majú v Banskobystrickom, Prešovskom a Trnavskom kraji, ale ani tam nemožno hovoriť o katastrofe. Miera zlyhania úverov v týchto regiónoch sa pohybuje približne na úrovni 2,5 %. Klienti, ktorí sa dostanú do omeškania, ale splatia celý svoj dlh, sa v omeškaní nachádzajú v priemere 28 dní.



Z prieskumu banky vyplýva, že všetky vekové kategórie majú obavu o svoju finančnú budúcnosť, z čoho vyplýva aj neistota v otázke schopnosti splácať úvery. Najopatrnejší sú ľudia do 35 rokov, pravdepodobne aj z dôvodu nižšej rezervy, z ktorej by mohli čerpať pri prípadnom výpadku príjmu a 46-roční a starší Slováci sú v otázke zadlžovania sa sebaistejší. Rozdiely medzi mužmi a ženami sú minimálne. Mierne väčšiu istotu pri splácaní úverov však predsa len majú muži.