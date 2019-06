Slováci platia v rámci V4 za potraviny aj naďalej najviac

Najdrahšie potraviny v rámci celej EÚ majú podľa nej Dáni. V tejto severskej ekonomike totiž obyvateľov vyjde ten istý nákup potravín o vyše 40 % drahšie ako na Slovensku.

Bratislava 22. júna (TASR) - Slovensko malo vlani ôsme najlacnejšie potraviny v EÚ. V rámci V4 za potraviny ale platia Slováci aj naďalej najviac. Uviedla to v analýze analytička Slovenského farmárskeho družstva (SFD) Eva Sadovská.



"Naša ekonomika tak opustila pozíciu siedmej najlacnejšej ekonomiky, na ktorej sa držala počas predchádzajúcich rokov. Nižšími cenami nás totiž takpovediac predbehli Lotyši. Dôvodom nášho posunu je pomerne výrazné zdražovanie potravín, ktoré nás vlani počas viacerých mesiacov dostalo na nelichotivé prvé miesto v pomyselnom rebríčku krajín zoradených podľa tempa zdražovania potravín. Aj napriek tomu patríme v prípade potravín stále medzi lacnejšie ekonomiky EÚ," spresnila.



Najdrahšie potraviny v rámci celej EÚ majú podľa nej Dáni. V tejto severskej ekonomike totiž obyvateľov vyjde ten istý nákup potravín o vyše 40 % drahšie ako na Slovensku. "Za Dánskom nasledujú Luxembursko a Rakúsko, kde sú potraviny drahšie ako u nás o vyše 37 %. Naopak, najnižšia cenová hladina potravín je v Rumunsku, kde sú potraviny lacnejšie ako u nás o 29,2 %. Celkovo sú ceny potravín v EÚ vyššie ako u nás o 8,2 %, v prípade eurozóny o 15,9 %," priblížila Sadovská.



"Spomedzi krajín V4 aj naďalej platíme za potraviny najviac. V Českej republike sú totiž potraviny lacnejšie ako u nás o 10 %, v Maďarsku o 9,1 % a v Poľsku za ten istý nákup potravín ako na Slovensku zaplatia spotrebitelia dokonca až o 26,5 % menej," poznamenala.



V prípade Českej republiky sa vlani najväčší cenový rozdiel podľa nej evidoval v kategórii ovocia a zeleniny, nakoľko tieto zdravé potraviny boli u českých susedov lacnejšie ako v SR v priemere o takmer pätinu. V Maďarsku boli zase lacnejšie ako na Slovensku napríklad ryby, a to takmer o 15 %, chlieb a pečivo, ale i ovocie a zelenina, o 12 až 13 %. V Poľsku boli ceny najnižšie oproti slovenským v prípade rýb, a to o vyše tretinu.



"Naše ceny potravín sa navyše postupne približujú k európskym. Tak napríklad v prvých rokoch po zavedení eura, teda v rokoch 2009 a 2010 boli ceny potravín v EÚ-28 o 26 % drahšie ako u nás. V roku 2012 Európania zaplatili za ten istý nákup potravín v porovnaní so Slovákmi o vyše 15 % viac. No a v roku 2018 tento cenový rozdiel predstavoval už iba uvedených 8,2 %," doplnila.



Pitný režim je na Slovensku podľa Sadovskej drahší ako vo väčšine krajín EÚ. V EÚ či eurozóne ako takej nás totiž nealkoholické nápoje vyjdú o 9,0 % či 8,9 % menej ako u nás. Najdrahšie je nealko v Írsku, a to o takmer štvrtinu v porovnaní so SR. Naopak, najlacnejšie nealkoholické nápoje evidujú v Rumunsku (o tretinu nižšie v porovnaní so SR) a v Poľsku (o štvrtinu nižšie v porovnaní so SR). "Aj u ostatných našich susedov z V4 zaplatíme za nealko menej ako u nás," podčiarkla.



Dodala, že najdrahší alkohol majú vo Fínsku a Írsku, kde zaň zaplatia obyvatelia v priemere raz toľko ako u nás. Naopak, v najlacnejších krajinách ako Bulharsko a Rumunsko zaň zaplatia spotrebitelia o približne 18 % menej ako na Slovensku. "Aj u všetkých našich susedov sa predáva alkohol v priemere za nižšie ceny ako na pultoch v našich obchodoch. Naopak, v EÚ ako celku je alkohol drahší ako u nás o 11 % a v eurozóne o takmer 8 %," uzavrela Sadovská.