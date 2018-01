Slováci riešia svoje bývanie väčšinou po tridsiatke

V 90. rokoch sa štyridsiatničky pomaly pripravovali na úlohu starej mamy, dnes v tomto veku kupujú výbavičku pre svoje deti.

Bratislava 24. januára (TASR) - Slováci sa so svadbou neponáhľajú. Priemerný vek ženíchov prevyšuje 31 rokov a hranicu 30 rokov prekračujú už aj nevesty. V 90. rokoch sa štyridsiatničky pomaly pripravovali na úlohu starej mamy, dnes v tomto veku kupujú výbavičku pre svoje deti.



Tento posun sa odráža aj na veku klientov, ktorí riešia bývanie. Ako vyplynulo z prieskumu Poštovej banky, až 76 % Slovákov od 15 do 30 rokov žije s rodičmi. Mladí sa osamostatňujú väčšinou až v momente, keď si nájdu životného partnera, s ktorým si budujú rodinu a zabezpečujú domov. Do banky prichádzajú s cieľom financovať svoje bývanie po tridsiatke.



"Priemerný vek žiadateľov o úver na bývanie v Poštovej banke za účelom nadobudnutia nehnuteľnosti je 33 rokov. Tento krok súčasná generácia čoraz viac odďaľuje. Najviac žiadateľov o úver je vo vekovej kategórii 31 – 40 rokov," upresňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.



V roku 2007 uzavrelo sobáš 27.437 párov, v roku 2016 ich bolo 29.897. Za posledných desať rokov sa zvýšil nielen záujem o manželstvo, ale aj vek sobášených snúbencov, ktorý bol v minulosti dlhodobo nízky.



"Podľa údajov Štatistického úradu SR jeho výraznejší rast sledujeme od začiatku 90. rokov dvadsiateho storočia, a to u oboch pohlaví. U mužov od roku 2007 prevyšuje 31 rokov a vekový posun nastal aj u nežnejšieho pohlavia. Kým priemerný vek nevesty pred desiatimi rokmi bol 28,2 roka, teraz sa dostal nad hranicu 30 rokov. Priemerný vek snúbencov pri sobáši sa za uplynulé desaťročie zvýšil o 2,4 roka u mužov a o 2,5 roka u žien, keď páni mali v roku 2016 priemerne 33,6 roka a dámy 30,7 roka," hovorí analytička Poštovej banky Jana Glasová.