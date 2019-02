Slováci v Británii by si mali odložiť doklady o sociálnom poistení

Slovenskí občania by mali venovať dostatočnú pozornosť otázkam sociálneho zabezpečenia.

Bratislava 26. februára (TASR) - Slováci pracujúci vo Veľkej Británii by si mali odkladať všetky doklady o sociálnom poistení. Taktiež by si mali preveriť, či ich zamestnávateľ skutočne prihlásil na sociálne poistenie. Upozorňuje na to v súvislosti s brexitom Sociálna poisťovňa (SP).



Slovenskí občania by mali venovať dostatočnú pozornosť otázkam sociálneho zabezpečenia. "V prípade, že pracujú v Spojenom kráľovstve, odporúčame im, aby si v prvom rade overili, že zamestnávateľ ich skutočne prihlásil na sociálne poistenie. Vo vlastnom záujme by si mali uchovať doklady, potvrdzujúce, že v určitom období v Spojenom kráľovstve alebo inde v zahraničí, skutočne pracovali," priblížil hovorca SP Peter Višváder. Mali by si uschovať najmä pracovné zmluvy, výplatné pásky, potvrdenie o odpracovaných obdobiach a sociálnom poistení. "Všetky tieto doklady im v budúcnosti môžu pomôcť pri hodnotení ich nárokov na dávky, či už v Spojenom kráľovstve alebo na Slovensku," upozornil Višváder.



Keďže všetky detaily odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ nie sú v súčasnosti jasné, môžu byť pre občanov dôležité všetky doklady o práci a pôsobení v tejto krajine za obdobie pred brexitom i po ňom. "Dôležité sa pre nich môžu stať i v budúcnosti, po skončení prechodného obdobia alebo neskôr, napríklad pri vybavovaní dôchodku," dodal Višváder.