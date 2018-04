Slovak Lines prepravil v autobusoch do Viedne približne 2 mil. ľudí

Čo sa týka rozvoja autobusových liniek, dopravca podľa riaditeľa spoločnosti Sádovského skúma možnosti okolia Bratislavy a západného Slovenska.

Bratislava 1. apríla (TASR) - Autobusový dopravca Slovak Lines prepravil v roku 2017 na linke medzi Bratislavou a Viedňou približne dva milióny cestujúcich. V porovnaní s predchádzajúcim to podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Petra Sádovského znamenalo nárast o asi 10 %.



"Táto linka dlhodobo rastie. Je určite perspektívna," konštatoval Sádovský. Bratislava a Viedeň majú podľa neho k sebe stále bližšie a tento trend bude zrejme pokračovať.



Veľmi dobrou správou je podľa Sádovského aj to, že sa na viedenskom letisku zrejme postaví tretia pristávacia dráha. "To znovu zvýši význam viedenského letiska aj pre Bratislavčanov," zhodnotil.



Dopravca považuje túto linku za strategickú a prevádzkuje na nej autobusy každú hodinu. Na trase je výrazná konkurencia viacerých autobusových dopravcov. Aj pre silný konkurenčný boj podľa Sádovského poklesli ceny na tejto linke za niekoľko posledných rokov možno až o 40 %.



Čo sa týka rozvoja autobusových liniek, dopravca podľa Sádovského skúma možnosti okolia Bratislavy a západného Slovenska. "Do Rakúska prevádzkujeme štyri linky a neustále sa zaoberáme tým, či by sme vedeli ponúknuť aj ďalšie služby," dodal Sádovský. Hovoril o možnosti väčšej podpory cestovného ruchu či pravidelného dochádzania medzi Slovenskom a Rakúskom.