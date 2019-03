Slovenská IT spoločnosť je lídrom v oblasti in-store analytík v EÚ

Pygmalios interview Eurocis 2019 Foto: Pygmalios

Bratislava 5. marca (OTS) - Viacnásobne oceňovaná slovenská IT spoločnosť potvrdila aj tento rok pozíciu lídra v oblasti IT inovácií v maloobchode. Pygmalios analyzuje nákupné správanie zákazníkov v kamenných prevádzkach pomocou moderných senzorov v reálnom čase.“ povedal spoluzakladateľ a šéf oddelenia pre strategické partnerstváEurocis patrí medzi najväčšie svetové podujatia v oblasti IT pre retail. Je to festival inovácií, na ktorom sa prezentujú popredné svetové IT firmy, ktoré sa každý rok snažia zaujať nemeckých a európskych manažérov hľadajúcich zmysluplné inovácie. Nie náhodou sa organizuje v nemeckom Düsseldorfe, keďže najväčšie európske maloobchodné siete pochádzajú práve z Nemecka. Podujatie každoročne určuje trend inovácií pre nasledujúce roky. Slovenská spoločnosť si postupom času získava rešpekt, ktorý podľa slov jej predstaviteľov bolo cítiť aj tento rok.“ uvádza, šéf konzultačného oddelenia Pygmalios Customer Success. „Ambiciózna slovenská spoločnosť si tak po rokoch vývoja získava povesť európskej IT firmy, ktorá prináša nielen nadčasovú inováciu, ale aj reálnu pridanú hodnotu v oblasti maloobchodu. Pygmalios, s.r.o. je technologická firma, ktorá sa zaoberá analýzou zákazníckeho správania v retaile v reálnom čase. Pomáha zvyšovať kvalitu nákupného zážitku zákazníka a zároveň odhaľovať skryté obchodné príležitostí na strane obchodníka.Na základe zberu dát zo senzorov v obchode poskytuje nielen hĺbkový pohľad o tom, čo sa deje v kamenných prevádzkach, ale ponúka aj pomocnú ruku pri zlepšovaní obchodných a prevádzkových procesov. Riešenie Pygmalios Analytics bolo ocenené titulom Podnikateľský nápad roka 2014.Pygmalios: https://pygmalios.com Pygmalios FMCG: https://pygmalios.com/grocery/