Slovenská sporiteľňa je najväčšia digitálna banka na Slovensku

Foto: Slovenská sporiteľňa

Bratislava 1. februára (OTS) -povedal Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Slovenskej sporiteľne.Počet používateľov mobilnej aplikácie sa zvýšil zo 120-tisíc koncom roka 2017 na takmer 260-tisíc koncom roka 2018. Navyše, v decembri minulého roka sa každý používateľ prihlásil do aplikácie v priemere 16-krát mesačne, pričom v starej verzii bol priemer len 1,7-krát za mesiac. V aplikácie je dnes možné okrem pohodlného platenia tiež požiadať napríklad o Štedrú kartu či spotrebný úver. V priebehu najbližších týždňov do aplikácie pribudne aj prihlasovanie prostredníctvom biometrie.* Aktuálne ma zriadený prístup do elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne 1 063 595 retailových klientov. Drvivá väčšina z nich už bankuje cez Georgea. Aktívne používa Georgea takmer trištvrte milióna ľudí.George umožňuje jednoducho manažovať rodinné financie v online prostredí. Užitočný internetbanking je oproti svojmu predchodcovi modernejší, jednoduchší na vyhľadávanie či správu financií a používateľsky prijateľný pre všetky generácie. George je zároveň digitálna platforma, ktorá neustále prináša nové služby a vylepšenia. Slovenská sporiteľňa súčasne priniesla aj novú mobilnú aplikáciu George. Tá nahradila doterajšie aplikácie Účty a Platby. S novou digitálnou platformou George budú môcť v budúcnosti bankovať všetci klienti skupiny Erste, ktorej súčasťou je aj Slovenská sporiteľňa, teda takmer 16 miliónov klientov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.prináša dokonalý prehľad o vašom finančnom živote. Po prihlásení vidíte svoje karty, úvery či sporenia prehľadne usporiadané a vizuálne rozlíšené. George je responzívny a preto sa ľahko používa v počítači alebo na tablete.̶ pomáha vytvárať adresár z vašich platieb. Vďaka tomu sa v nich jednoducho zorientujete. Namiesto množstva čísel vidíte mená a zadávanie platieb je oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie.̶ vo svojich účtoch teraz môžete jednoducho vyhľadávať. Do vyhľadávacieho políčka stačí napísať napr. sumu, príjemcu platby alebo slovo, ktoré ste si uviedli do poznámky.̶ bankovanie je veselšie a pestrejšie. George vám pomôže bankovanie personalizovať, pridať si fotky k menám účtov, zmeniť farby či pozadie, popremiestňovať jednotlivé položky. Každý z vás je unikátny a taký je aj váš George.ponúka interaktívne návody, ktoré môžete kedykoľvek spustiť. Je vaším sprievodcom, rád vám všetko vysvetlí a názorne ukáže. Stačí len kliknúť na otáznik v pravej spodnej časti obrazovky a návod sa vám jednoducho zobrazí.Inšpiroval nás silný príbeh letca Lawrencea Sperryho, ktorý pred 100 rokmi vynašiel prvého autopilota a pomenoval ho George. Veta „Nechaj to na Georgea“ v letectve zľudovela. George je teda niečo ako autopilot, ktorý vás bezpečne prevedie elektronickým bankovaním. Vaše narábanie s peniazmi bude odteraz prehľadnejšie.Viac info na www.george.sk