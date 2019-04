Blížia sa veľkonočné sviatky, na stoloch Slovákov by podľa MPRV SR nemala jahňacina chýbať. V minulosti išlo o najviac konzumované mäso, ktoré na sviatky nemohlo chýbať.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Slovenská tradičná jahňacina je vhodná nielen na veľkonočný stôl. Upozornilo na to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Blížia sa veľkonočné sviatky, na stoloch Slovákov by podľa MPRV SR nemala jahňacina chýbať. V minulosti išlo o najviac konzumované mäso, ktoré na sviatky nemohlo chýbať. Dnes je považované skôr za luxus. Cena je pritom však prijateľná, kľúčové je nájsť si svojho lokálneho dodávateľa. Spotreba jahňaciny je na Slovensku nízka. Stačilo by pritom, aby každý skonzumoval ročne aspoň tri kilogramy (kg) ovčieho mäsa. Dosiahol by sa tým rozvoj ovčiarstva a spotrebiteľ by tak pomohol nielen sebe, ale aj krajine.



Ovčie mäso bolo podľa MPRV na našom území v minulosti najviac konzumovaným mäsom. Konzervovalo sa údením a solením. Zo solenej baraniny sa pripravovali polievky na slano, ale aj na sladko. Lopatky a stehná sa zavesili do podstrešia, kde sa údilo, využívalo sa všetko, sadlo sa údilo a používalo ako bohatý zdroj energie do rôznych pokrmov.



"Jahňatá na jar boli pre Slovensko symbolom poľnohospodárstva. Chceme, aby chovatelia oviec neboli na druhej koľaji a dosiahli sme na Slovensku oživenie tohto sektora," uviedla Gabriela Matečná (SNS), podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR.



Jahňacie mäso je podľa agrorezortu zdraviu prospešné najmä vďaka priaznivému pomeru nenasýtených a nasýtených mastných kyselín a pomeru omega 6 a omega 3 mastných kyselín. Nenasýtené mastné kyseliny pomáhajú regulovať hladinu cholesterolu v krvi. Vedci pripisujú jahňaciemu mäsu aj protisklerotické, protidiabetické či protirakovinové účinky.



Jahňacie okrem toho obsahuje výrazne menej tuku. Jahňacina obsahuje veľa vysoko kvalitných bielkovín, minerálnych látok, železa, medi a zinku. Mnohé nutričné hodnoty má oveľa vyššie, ako iné druhy mäsa. Výnimočná je aj ako zdroj ľahko vstrebateľného železa - jedna porcia jahňacieho mäsa poskytuje zhruba 20% odporúčanej dennej dávky železa pre muža a 12% pre ženu. Ovčie mäso je výborným zdrojom vitamínov skupiny B, ako napríklad B12 či B1, ktorý pôsobí priaznivo na nervový systém. Jahňacie mäso má najvyšší obsah L-karnitínu zo všetkých druhov mäsa. Pediatri ho preto odporúčajú podávať deťom medzi prvými druhmi mäsa, ktoré začnú požívať.



MPRV poznamenalo, že mnoho ľudí odrádza mýtus o nepríjemnej chuti jahňacieho mäsa. Opak je však pravdou, správne pripravená jahňacina je delikatesou na celom svete. Jahňacie mäso je najšťavnatejšie, najmäkšie a najkrehkejšie. Aj mäso z dospelých oviec je vhodné na rôzne špeciality. Úpravy ovčieho mäsa sa netreba báť, môžeme z neho robiť všetko to, čo z iného mäsa. Na Slovensku chované jahňatá tradičným spôsobom na pastve, majú najlepšiu bilanciu zdravia a chuti. Kľúčové je preto nájsť si vo svojom okolí chovateľa, ktorý vie dodať zdravé a kvalitné ovčie mäso z našich regiónov.



Ovčiarstvo na Slovensku však podľa MPRV zápasí s rôznymi problémami, ako je nízka cena mäsa, nízka spotreba ovčieho mäsa (ročne len okolo 0,13 kg na obyvateľa), dovoz ovčieho mlieka zo zahraničia, nezáujem o prácu v tomto odvetví a ďalšie.



"Ak by každý z nás skonzumoval ročne aspoň tri kilogramy jahňacieho mäsa zo Slovenska, nielen že by spravil niečo prospešné pre svoje zdravie, ale prispel by tak k zastabilizovaniu a dokonca rozvoju ovčiarstva na Slovensku," vyzýva šéfka agrorezortu Gabriela Matečná. Cieľom chovateľov, Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku a ministerstva je, aby sa mäso vyprodukované na Slovensku doma aj skonzumovalo.



Slovensko má podľa agrorezortu stále obrovský potenciál pre chov oviec. Aktuálne sa na Slovensku chová 340.000 oviec, ich chov má pritom aj mnoho vedľajších prínosov. Jedným z nich je spásanie našich trávnych porastov a tým vytváranie rázu krajiny a obohacovanie pôdy či zlepšenie ekosystémov. Chov oviec zároveň zabezpečuje vytváranie pracovných miest na vidieku, často na takých miestach, kde okrem poľnohospodárstva a lesníctva takmer niet iného uplatnenia. Dôležité je preto konzumovať ovčie mäso celoročne.