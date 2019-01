Slovenské podniky preukázali na veľtrhoch konkurencieschopnosť

V strojárstve, automatizácii, robotike či elektrotechnike dokázali naše firmy konkurovať nielen cenou, ale najmä kvalitou ponúkanej výroby.

Bratislava 29. januára (TASR) – Slovenské podnikateľské subjekty preukázali vo všetkých podporovaných sektoroch hospodárstva vysokú mieru konkurencieschopnosti v porovnaní so zahraničnými. Pre TASR to uviedla Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá v roku 2018 podporila na veľtrhoch v cudzine 99 slovenských malých a stredných podnikov (MSP) a ďalších 20 podnikateľských subjektov, ktoré nespĺňajú kritériá MSP.



Napríklad v strojárstve, automatizácii, robotike či elektrotechnike dokázali konkurovať nielen cenou, ale najmä kvalitou ponúkanej výroby. "Ani jedna zo slovenských spoločností, ktoré sa prezentovali v národných stánkoch, nezaostávala svojimi produktmi či riešeniami za zahraničnými partnermi," konštatovala SARIO.



Dôkazom toho je podľa nej veľký počet rokovaní s potenciálnymi obchodnými partnermi a niekoľko úspešne uzatvorených obchodných prípadov, napríklad z veľtrhov Gulfood Dubaj, Sajam Tehnike v Srbsku, Innoprom v ruskom Jekateringurgu, MSV Brno v Českej republike a pod. "Prezentácia slovenských vystavovateľov bola úspešná, viedla k nadviazaniu nových kontaktov, obchodných partnerstiev a odhalila tiež inovačný potenciál Slovenska," uviedla SARIO.



Spolupráca agentúry s obchodno-ekonomickými diplomatmi, ktorí patria pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, sa začína už pri výbere podujatí. SARIO oslovuje zastupiteľské úrady s požiadavkou, aby zadefinovali kľúčové podujatia v ich teritóriách. "Pri organizácii podnikateľských misií je pre nás spolupráca so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí dôležitá najmä z pohľadu akvizičnej činnosti zahraničných podnikateľských subjektov, ktorá je nutná na profesionálne zabezpečenie organizácie biznis fór a bilaterálnych rokovaní," doplnila agentúra.



Slovenské MSP, ktoré vyhľadávajú služby SARIO, majú záujem primárne exportovať do krajín Európskej únie, ostatných krajín Európy, krajín Spoločenstva nezávislých štátov (najmä do Ruskej federácie), krajín Balkánu a Blízkeho východu.