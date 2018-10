Správu aktualizujeme.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenské stavebníctvo by malo v roku 2018 vzrásť o 5,9 %. Pozitívny vývoj by si mal sektor udržať aj v roku 2019, v ktorom sa však spomalí tempo rastu na 3,8 %. Vyplýva to z najnovšej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research, ktorú zverejnili vo štvrtok na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva v Bratislave.