Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári zvýšili počet svojich členov

Spájanie pekárov ocenila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ktorá sa na zhromaždení SZPCC v Lučenci zúčastnila.

Lučenec 14. marca (TASR) – Z vlaňajších 5000 na tohtoročných 7000 stúpol počet členov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), čím toto združenie posilnilo svoje postavenie na trhu a zastupuje viac zamestnancov v príslušnom sektore. Na štvrtkovej tlačovej konferencii po valnom zhromaždení SZPCC v Lučenci o tom informovala predsedníčka zväzu Tatiana Lopúchová, podľa ktorej už majú zjednotení pekári prvé výsledky, ktoré pocíti aj verejnosť a poctiví obchodníci.



„V minulom roku náš zväz združoval zo zhruba 11.000 štatisticky overených pracovníkov v sektore približne 5000 zamestnancov. V tomto roku po vstupe nových členov to bude už 7000 pracovníkov,“ konkretizovala Lopúchová s tým, že trend rozširovania členskej základne by chceli zachovať aj v budúcnosti.



Dodala, že minulý rok bol pre pekárov intenzívnym, plodným a možno aj revolučným. „Uvedomili sme si, že sa musíme nejakým spôsobom spojiť. Veľa obchodníkov nás obviňuje z nejakej kartelovej dohody. Vôbec to nie je tak, my sa spájame kvôli zachovaniu pekárenského remesla na Slovensku. Najmä malí pekári zistili, že má pre nich zmysel byť v nejakom zoskupení,“ podotkla predsedníčka.



Spájanie pekárov ocenila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ktorá sa na zhromaždení takisto zúčastnila. „Toto je jedna z krásnych ukážok toho, o čo sa ministerstvo snaží svojou edukáciou – spájať. Spájať nielen potravinárov, ale, samozrejme, aj poľnohospodárov, ktorí si vedia vyjednávať lepšie podmienky,“ zdôraznila Matečná, podľa ktorej bude mať SZPCC vďaka vyššiemu počtu členov inú vyjednávaciu pozíciu voči obchodníkom.



Podľa slov podpredsedu SZPCC Vladislava Baričáka je pekárenské odvetvie na Slovensku vo veľkej kríze, ktorá sa stupňuje aj s enormným rastom vstupných nákladov. Na sektor podľa neho veľmi negatívne vplývajú aj personálne náklady. „Mzdy pekárov sú hlboko pod priemerom platov zamestnancov v potravinárskom priemysle a priemerným príjmom na Slovensku. Preto sme radi, že im môžeme pridať, ale musíme im mať z čoho pridať,“ poznamenal Baričák a doplnil, že bojujú aj s nedostatkom zamestnancov.



Ako pokračoval podpredseda Rady pekárov SR Viktor Gumán, dôležitým krokom boli podpísanie Memoranda o poctivom obchode v minulom roku a následný vznik iniciatívy Poctivý obchod. „Jej cieľom je deklarácia toho, že slovenskí potravinári chcú poctivo vyrábať a poctivo predávať. Má okrem iného informovať spotrebiteľa a ovplyvniť jeho správanie, aby sa sám rozhodol, či bude nakupovať v obchodoch, ktoré postupujú poctivo, v súlade so zákonmi,“ uviedol Gumán.