Slovenskí potravinári sa prezentujú na veľtrhu Grüne Woche v Berlíne

Medzinárodný veľtrh Grüne Woche je sviatkom potravinárov z celého sveta, ktorý každoročne navštívi približne 400.000 záujemcov o novinky a rozvojové trendy v potravinárstve.

Berlín 18. januára (TASR) - Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) v piatok slávnostne otvorila národný stánok na medzinárodnom veľtrhu potravinárstva Grüne Woche, ktorý sa začal v hlavnom meste Nemecka Berlíne.



Ako uviedla v otváracom príhovore, medzinárodný veľtrh Grüne Woche je sviatkom potravinárov z celého sveta, ktorý každoročne navštívi približne 400.000 záujemcov o novinky a rozvojové trendy v potravinárstve. Vlani sa po 11 rokoch podarilo zabezpečiť účasť Slovenska na tomto prestížnom podujatí. Zároveň, ako zdôraznila, sa ukázalo, že vrátiť národný stánok Slovenska na tento veľtrh po dlhej 11-ročnej pauze malo zmysel.



"Tento rok prichádzame s prepracovanejšou národnou expozíciou, pod ktorou sa budú prezentovať štyria špičkoví slovenskí výrobcovia. Zelený týždeň je pre nich jedinečnou príležitosťou ukázať svoje kvality a nazbierať obchodné kontakty," uviedla Matečná.



Národný stánok sa rozprestiera na ploche 126 štvorcových metrov. Okrem slovenských potravín prezentuje aj krásy Slovenska a kultúrne bohatstvo krajiny. Stánok zastrešuje renomovaných slovenských výrobcov, ktorí doma zamestnávajú vyše 800 ľudí. Spoločnosti ako Banskobystrický pivovar, a. s., ktorý je ako jediný na Slovensku držiteľom ocenenia Zlatá Európska pivná hviezda, HO&PE Family, s. r. o., ktorý vyrába a distribuuje mrazený, chladený a suchý tovar, spoločnosť Milsy, a. s., ktorá vyrába mliečne produkty, a Minit Slovakia, s. r. o., ktorý produkuje mrazené pekárenské výrobky, zamestnáva 300 ľudí a spravuje 550 franchisingových predajní na Slovensku, v Česku a Rakúsku.



Svetový veľtrh poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva Internationale Grüne Woche sa koná od roku 1926. Podujatie je prístupné nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Na výstavnej ploche 115.000 štvorcových metrov sústreďuje viac ako 1700 vystavovateľov – národné expozície, výrobcov, dodávateľov a obchodníkov z celého sveta. Veľtrh je nielen príležitosťou nadviazať medzinárodné kontakty, ale aj kulinárskym zážitkom sprostredkovaným cez ochutnávky národných a regionálnych špecialít.



Veľtrh pokrýva široké spektrum produktov od čerstvých potravín cez mliečne, mrazené, pekárenské, cukrárenské výrobky, nápoje, koreniny, bylinky či čaje. Súčasťou sú aj prehliadky chovov poľnohospodárskych zvierat, poľovníctva, rybárstva a prezentácia poľnohospodárskej, záhradnej a potravinárskej techniky.



Sprievodným podujatím je kongres Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), na ktorom sa každoročne zúčastňujú ministri pôdohospodárstva z celého sveta. V sobotu (19. 1.) sa na ňom zúčastní aj vicepremiérka Matečná.



Veľtrh potrvá od 18. do 27. januára.



(osobitný spravodajca Peter Nedavaška)



P.Lizák: Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré majú aktívnu bilanciu s Nemeckom

Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré majú s Nemeckom aktívnu obchodnú bilanciu. Vzájomný obchodný obrat dosahuje 27 miliárd eur, čo je aj pre mnohých Nemcov, keď sa to dozvedia, značným prekvapením. Znamená to, že Nemecko je pre Slovensko kľúčovým partnerom a je dobré, že vzájomné obchodné vzťahy posilňuje aj poľnohospodársky a potravinársky sektor, o to viac, že nemecký trh je mimoriadne náročný a uplatniť sa môžu len špičkové výrobky. Uviedol to pri príležitosti otvorenia národného stánku Slovenska na medzinárodnom veľtrhu Grüne Woche, ktorý sa v piatok začal v Berlíne, veľvyslanec SR v Nemecku Peter Lizák.



Na druhej strane, ako povedal pre TASR Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovensko exportuje do Nemecka výrazne menej agropotravinárskych výrobkov v porovnaní s objemom, ktorý sa na Slovensko dováža z nemeckého trhu. "Podľa zatiaľ dostupných štatistických údajov sme za január až október 2018 dosiahli s Nemeckom pasívne saldo agrárneho obchodu v hodnote 339 miliónov eur. Nemecký trh je napriek tomu pre našu krajinu zaujímavý. Je tu priestor na uplatnenie surovín, polotovarov, a najmä výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, ako sú syry, čokoláda, cukrovinky, sladový výťažok, pekárenské výrobky či nápoje. Prítomní slovenskí výrobcovia majú teda veľký potenciál osloviť svojím sortimentom," uviedol Lapšanský. Podľa neho práve takéto podujatia, akým je Grüne Woche, sú miestom na prezentáciu špičkových výrobkov slovenských potravinárov.