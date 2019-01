Naši potravinári sa zhodujú, zúčastňujme sa medzinárodných podujatí

Ako zhodne uviedli pre TASR zástupcovia uvedených podnikov, účasť na podobných podujatiach je nevyhnutná, ak sa chcú presadiť na zahraničných trhoch.

Berlín 20. januára (TASR) - Národný stánok SR na prestížnom veľtrhu Internationale Grüne Woche, ktorý sa koná v týchto dňoch v hlavnom meste Nemecka Berlíne, sa rozprestiera na ploche 126 štvorcových metrov. Okrem slovenských potravín prezentuje aj krásy a kultúrne bohatstvo krajiny. Stánok zastrešuje slovenských výrobcov, ktorí doma zamestnávajú cez 800 ľudí.



Spoločnosti, ako Banskobystrický pivovar, ktorý je ako jediný na Slovensku držiteľom ocenenia Zlatá Európska pivná hviezda, HO&PE Family, ktorá vyrába a distribuuje mrazený, chladený a suchý tovar, spoločnosť Milsy, ktorá vyrába čerstvé mliečne výrobky, parené neúdené a údené syry, nátierky rôznych príchutí, a Minit Slovakia, produkujúca mrazené pekárenské výrobky, zamestnáva 300 ľudí a spravuje 550 franšízových predajní na Slovensku, v Česku, Maďarsku a najnovšie aj v Rakúsku, reprezentujú vyspelosť slovenského potravinárstva.



Ako zhodne uviedli pre TASR zástupcovia uvedených podnikov, účasť na podobných podujatiach je nevyhnutná, ak sa chcú presadiť na zahraničných trhoch. Podľa Branislava Cvika, predsedu predstavenstva Banskobystrického pivovaru, nie je ľahké presadiť sa na takom náročnom trhu, akým nemecký nepochybne je. Avšak ako zdôraznil, ukazuje sa, že Nemci, ktorí patria k najväčším konzumentom piva, majú záujem aj o tie slovenské.



Spoločnosť produkujúca značku Urpiner prešla neľahkým obdobím. Nie veľmi šťastná privatizácia a ďalšie roky priviedli pivovar takmer ku krachu. Kým spočiatku jeho produkcia predstavovala 350.000 hektolitrov ročne, v roku 2007 klesla na 47.000. Noví majitelia postupne, aj vďaka rozsiahlej modernizácii, zvyšujú produkciu na súčasných 130.000 hektolitrov ročne, čo predstavuje 60 % kapacít. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa zúčastňujú na podobných akciách. Značka si pomaly získava meno aj v zahraničí a napríklad v súčasnosti spoločnosť exportuje do Kanady, Rakúska a Maďarska.



Aj Marek Bachratý z bánovskej spoločnosti Milsy sa netajil spokojnosťou s účasťou na Grüne Woche. Početní návštevníci oceňovali slovenské mliečne špeciality, ako nite, parenice, neúdené syry a ďalšie produkty. Keďže spoločnosť nestačí pokrývať záujem o svoje produkty, rozhodla sa pre investíciu do novej syrárne vo výške 8 miliónov eur. Po jej ukončení sa zvýši súčasná výroba z 300 ton parených syrov na takmer 500 ton.



(osobitný spravodajca Peter Nedavaška)