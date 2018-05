Smernicu o vyslaných pracovníkoch nepodporili pravicoví europoslanci

Ivan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom slovenskej delegácie vo frakcii európskych ľudovcov (EPP) priznal, že za revidovanú smernicu nehlasoval.

Brusel/Štrasburg 29. mája (TASR) - Európska komisia (EK) privítala utorňajšie hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí v Štrasburgu schválili konečné znenie revidovanej smernice o vyslaných pracovníkoch. Slovenskí poslanci z pravicových politických skupín túto smernicu nepodporili.



Nová legislatíva (okrem rezortu dopravy) má pracovníkom vyslaným do iného členského štátu EÚ zabezpečiť rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste.



Eurokomisárka zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a mobilitu práce Marianne Thyssenová hlasovanie EP označila za "dôležitý medzník" v procese budovania spravodlivejšieho jednotného trhu. Revíziu smernice z roku 1996 navrhla EK v marci 2016. Thyssenová ocenila, že jadrom smernice je zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste.



Aj Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) privítala hlasovanie zo Štrasburgu. Tajomníčka ETUC Liina Carrová v stanovisku pre médiá ocenila, že nastala "spravodlivosť pre vyslaných pracovníkov" a že vyslaní pracovníci "majú teraz perspektívu rovnakej odmeny". Dodala, že naďalej treba pracovať na zlepšení zodpovednosti v rámci subdodávateľských reťazcov a na zabezpečení rovnakej ochrany pre vodičov cestnej dopravy.



Iný názor prejavili slovenskí europoslanci z pravicových politických skupín. Ivan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom slovenskej delegácie vo frakcii európskych ľudovcov (EPP) priznal, že za revidovanú smernicu nehlasoval, lebo môže poškodiť slovenské malé a stredné podniky a v konečnom dôsledku vziať prácu a výhody z nej plynúce našim zamestnancom.



"Zamestnanci vyslaní na výkon práce do iného členského štátu EÚ si zasluhujú ochranu pred zneužívaním, a to najmä pri rôznych agentúrnych úväzkoch. Smernica v takom znení, v akom bola predložená, však neplní svoj účel. Malé a stredné firmy z novších členských štátov, vrátane Slovenska, budú vystavené takým nákladom, že pracovníkov jednoducho prestanú vysielať," zhodnotil situáciu Štefanec.



Podobný názor vyslovil aj Eduard Kukan z EPP. Upozornil, že cieľom smernice mal byť vyvážený text, ktorý by chránil práva pracovníkov a súčasne potvrdil aj voľný pohyb služieb. Uviedol, že sa nemohol stotožniť s niektorými aspektmi kompromisnej dohody, a preto sa pri finálnom hlasovaní zdržal.



József Nagy (Most-Híd) tiež z EPP považuje nové pravidlá smernice za "obmedzujúce až diskriminačné" pre malých podnikateľov. Kvôli povinnosti náročne sledovať právne predpisy členského štátu a kolektívnych zmlúv na mieste činnosti.



Dôrazný nesúhlas so znením smernice vyslovili aj všetci traja slovenskí poslanci z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Richard Sulík tvrdí, že smernica poškodí slovenské firmy, ktoré si zvýšené vstupné náklady v iných krajinách EÚ už nebudú môcť kompenzovať nižšou cenou práce a stratia tak konkurenčnú výhodu. Ani Jana Žitňanská (NOVA) nepovažuje dosiahnutý kompromis za dobrý. Uviedla, že nové opatrenia znevýhodnia zamestnávateľov a teda aj pracovníkov z krajín strednej a východnej Európy. Branislav Škripek (OĽaNO) rovnako odmietol "snahu o obmedzenie pohybu pracovníkov z východnej časti EÚ a pokusy o zníženie konkurencieschopnosti našich firiem", k čomu podľa jeho názoru povedie revidovaná smernica. "Hrozí, že mnohí slovenskí zamestnanci môžu prísť o prácu," skonštatoval.



spravodajca TASR Jaromír Novak