Slovenskí zákazníci rozhodli jednoznačne: Najlepší pomer ceny a kvality má Lidl Foto: Lidl

Zoznam víťazných kategórií zo sortimentu Lidl

Všeobecný prieskum

1. Symbol pre najlepší pomer ceny a kvality – hlavná kategória

2. Maloobchodný reťazec



Privátne značky

1. Symbol pre najlepší pomer ceny a kvality – hlavná kategória

2. Syry

3. Sladké nátierky

4. Sušienky a oblátky

5. Čokolády

6. Cukríky / sladkosti

7. Sladké pekárenské výrobky

8. Výrobky na prípravu zákuskov

9. Zmrzliny a mrazené dezerty

10. Slané pochutiny

11. Zmrazené hotové jedlá

12. Zmrazené ovocie a zelenina

13. Koreniny

14. Cestoviny

15. Mlieko a mliečne nápoje

16. Balené vody

17. Kávy

18. Čaje

19. Jemne sýtené nápoje

20. Krmivá pre psy a mačky

21. Pracie prostriedky a aviváže

22. Výrobky pre osobnú hygienu

23. Čistiace prostriedky pre domácnosť

24. Plienky a výrobky pre bábätká

25. Výrobky pre ústnu hygienu

26. Toaletný papier

Bratislava 4. mája (OTS) - Lidl získal celkovo 28 medailí Best Buy, v hodnotení privátnych značiek mal až 70%-nú úspešnosť.Väčšina Slovákov v tom má jasno – keď sa povie najlepší pomer ceny a kvality, najčastejšie ich napadne Lidl. Diskontný reťazec získal v aktuálnych prieskumoch Best Buy Award až 28 medailí. Vo všeobecnom prieskume uspel Lidl v hlavnej kategórií a je „Symbolom pre najlepší pomer ceny a kvality“ na Slovensku, ako aj víťazom v kategórií maloobchodný reťazec. Úspešnosť jeho privátnych značiek navyše hovorí sama za seba, z celkovo 37 hodnotených kategórií zvíťazili až v 26, čo znamená 70%-nú úspešnosť.“ povedal, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Jediný diskontný reťazec pôsobiaci na celom Slovensku je známy tým, že jeho sortiment pozostáva prevažne z privátnych značiek. Zákazníci vedia, a svojim hlasovaním dlhodobo potvrdzujú, že produkty vyrobené exkluzívne pre Lidl v sebe ideálne spájajú vysokú kvalitu a priaznivú cenu. „,“ vysvetlil, konateľ slovenského Lidla zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu, a dodal: „Spomenuté prieskumy sa na území Slovenska realizovali vo februári a marci 2019, vždy na vzorke 1200 opýtaných. Respondentmi boli občania Slovenska nad 15 rokov. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom internetového dotazníka použitím metódy CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Otázky boli otvorené, účastníci teda nemali možnosť výberu z navrhnutých odpovedí. Namiesto toho podľa vlastného uváženia a na základe vlastných skúseností uviedli privátne značky, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny a kvality na slovenskom trhu.Prieskum Best Buy Award realizuje švajčiarska organizácia ICERTIAS – International Certification Association GmbH, ktorá sa špecializuje na skúmanie spokojnosti spotrebiteľov vo viac ako dvoch desiatkach krajín na štyroch kontinentoch. V tomto prieskume sa nemeria podiel na trhu ani sila značky, ale výhradne iba skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuka trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní.