Slovensko dosiahlo vlani historicky najnižší deficit 0,78 % HDP

Ako ďalej informovalo ministerstvo financií, výsledky hospodárenia Slovenskej republiky sa z roka na rok zlepšujú.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Deficit verejných financií Slovenska dosiahol v minulom roku historicky najnižšiu hodnotu, a to 0,78 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vypýta to z údajov Eurostatu, ktorý v pondelok zverejnil svoju jesennú notifikáciu s oficiálnymi údajmi o hospodárení verejných financií všetkých členov Európskej únie (EÚ).



Ako ďalej informovalo ministerstvo financií, výsledky hospodárenia Slovenskej republiky sa z roka na rok zlepšujú. "Medziročne deficit poklesol o 1,4 percentuálneho bodu (p.b.) HDP a od roku 2009 sa znížil celkovo už o takmer 7 p.b.," dodal rezort. Oproti jarnej notifikácii Eurostat revidoval schodok hospodárenia Slovenska za rok 2017 o 0,3 p.b..



Lepší než rozpočtovaný deficit je podľa ministerstva primárne výsledkom vyšších než očakávaných daňovo–odvodových príjmov. Ide predovšetkým o vyšší výber z dane z pridanej hodnoty a zo sociálnych a zdravotných odvodov. Za zlepšením stojí najmä pozitívne sa vyvíjajúci trh práce. Nižšie výdavky v porovnaní s rozpočtom súvisia predovšetkým s nižším než plánovaním čerpaním EÚ fondov v roku 2017.



"Prelamujeme historické rekordy z pohľadu výsledkov hospodárenia krajiny ako celku. Závery jesennej notifikácie potvrdzujú deficit 0,78 %. To znamená necelých 0,8 % hrubého domáceho produktu. To je deficit, ktorý predstavuje o pol percenta lepší výsledok, ako sme pôvodne plánovali," uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).



Podľa Eurostatu klesá aj hrubý dlh verejnej správy, ktorý za minulý rok klesol na úroveň 50,9 % HDP a medziročne sa znížil štvrtýkrát po sebe. Oproti predpokladom rozpočtu ide o lepší výsledok o 1,8 p.b. Od kulminácie dlhu v roku 2013 ide o pokles o takmer 4 p.b.