Slovensko dostalo od EK výzvy v oblasti dopravy a vnútorného trhu

Brusel 7. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v štvrtok zverejnila pravidelný mesačný súbor rozhodnutí týkajúcich sa prípadov nesplnenia povinnosti zo strany členských štátov EÚ. Slovenská republika dostala formálne výzvy v oblasti dopravy a zákaziek na poskytovanie softvérových služieb.



Cieľom právnych rozhodnutí EK, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva Únie v záujme občanov a podnikov.



Komisia zaslala Slovensku dodatočnú formálnu výzvu v rámci politiky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky. Týka sa priameho zadávania zákaziek na poskytovanie softvérových služieb, keď EK poukázala na to, že zákazka bola udelená tomu istému prevádzkovateľovi, ktorý už poskytuje softvérové služby pre verejného obstarávateľa. Slovenské orgány tvrdia, že nová zákazka bola predĺžením predchádzajúcej zákazky a že priame zadanie bolo odôvodnené dôvodmi súvisiacimi s ochranou výlučných práv.



Komisia je názoru, že akékoľvek výnimky z obvyklých transparentných a konkurenčných postupov verejného obstarávania môžu byť odôvodnené iba za výnimočných okolností. V tejto súvislosti Slovensko nepreukázalo, že výlučné práva, ktorých držiteľ je súčasný poskytovateľ služieb, boli nevyhnutné pre novú zákazku a že si vyžadovali výnimočné priame zadanie. Komisia sa domnieva, že Slovensko porušilo pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania a ak SR nebude do dvoch mesiacov konať, eurokomisia môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko



Druhá formálna výzva je v oblasti mobility a dopravy sa týka šesť členských štátov - Cyprus, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko. Komisia im poslala formálnu výzvu, pretože si nesplnili povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ v oblasti inteligentných dopravných systémov (IDS). Podľa smernice z roku 2010 musia členské štáty každé tri roky podávať EK správu o pokroku dosiahnutom v oblasti realizácie vnútroštátnych opatrení a činností, ako aj projektov súvisiacich s prioritnými oblasťami smernice o IDS. Uvedených šesť členských štátov tak neurobilo a majú dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia eurokomisie. V opačnom prípade sa EK môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)