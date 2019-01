Slovensko má opäť zastúpenie na medzinárodnom veľtrhu Berlíne

Národnú expozíciu zrealizoval v rámci podpory exportnej politiky slovenských potravinárov rezort pôdohospodárstva.

Bratislava 18. januára (TASR) - Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) odcestovala v piatok na dvojdňovú pracovnú návštevu do hlavného mesta Nemecka Berlína, kde sa koná veľtrh Internationale Grüne Woche.



Slávnostne otvorí národnú expozíciu Slovenska, ktoré sa na tomto podujatí zúčastňuje po jedenástich rokoch. Národnú expozíciu zrealizoval v rámci podpory exportnej politiky slovenských potravinárov rezort pôdohospodárstva.



Sprievodným podujatím, na ktorom sa zúčastní aj vicepremiérka, je kongres Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), na ktorom sú každoročne prítomní ministri pôdohospodárstva z mnohých krajín sveta.



Veľtrh potrvá od 18. do 27. januára.