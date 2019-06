Slovensko má viac žien v biznise ako okolité štáty

Počas posledných piatich rokov sa zvýšil počet spoločností, ktoré majú v senior manažmente aspoň jednu ženu o 20 percentuálnych bodov.

Bratislava 17. júna (TASR) - Zastúpenie žien v biznise vo svete rastie. Až 87 percent firiem má vo svojom senior manažmente aspoň jednu ženu, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast o 21 %. Slovensko je súčasťou tohto pozitívneho trendu a predbehlo okolité štáty okrem Rakúska. Vyplýva to zo štúdie poradenskej spoločnosti Grant Thornton.



Počas posledných piatich rokov sa zvýšil počet spoločností, ktoré majú v senior manažmente aspoň jednu ženu o 20 percentuálnych bodov (p.b.). Tempo sa zrýchlilo najmä v poslednom roku, keď počet týchto firiem narástol o 12 p.b. O niečo menej optimizmu ukazuje pomer žien a mužov v seniorských pozíciách, v ktorých majú ženy celosvetovo iba 29 % zastúpenie.



Najnovšie dáta štatistického úradu EÚ (Eurostat) o zastúpení žien v biznise potvrdzujú dobrú pozíciu Slovenska. V rámci Európy patrí Slovensko medzi krajiny s vyšším podielom žien v seniorských pozíciách (24,1 %). V porovnaní s ostatnými krajinami regiónu Slovensko predbieha iba Rakúsko (26,1 %). Naopak, Poľsko (21%), Maďarsko (14,8 %) a Česko (13,8 %) podľa údajov za rok 2018 za Slovenskom zaostávajú. "Rozmanité pracovné tímy vedú k lepším, inovatívnejším obchodným výsledkom, ktoré sú kľúčové pre rozvoj biznisu v čoraz komplexnejšom svete," tvrdí daňová partnerka Grant Thornton Slovensko Silvia Hallová.



Ženy však v práci narážajú aj na rôzne prekážky, najviac ich musia prekonať, ak chcú získať povýšenie do exekutívnej funkcie. Vôbec najväčšou prekážkou pre ženy aj mužov bol nedostatok času, ktorý by mohli venovať zlepšovaniu svojich pracovných schopností. Za najčastejšiu prekážku označovali ženy v prieskume nedostatok možností na rozvoj pracovných schopností a slabý prístup k networkingu, teda udržiavaniu kontaktov či vytváraniu medziľudských vzťahov.



V celosvetovom meradle až 75 % firiem implementuje progresívne opatrenia na dlhodobé zlepšovanie rodovej diverzity na pracovisku. Dáta z najnovšieho výskumu ukazujú najčastejšie spôsoby, ktorými spoločnosti dosahujú zvyšovanie počtu ženských líderiek. "Úlohou vedenia firmy je formovanie inkluzívneho prostredia, ktoré oceňuje jedinečnosť každého zamestnanca a dovoľuje mu prejaviť svoju odlišnosť," priblížila Hallová.



Problémom v mnohých krajinách popri diverzite na pracovisku ostáva aj platová nerovnosť. Podľa Indexu rodovej rovnosti zarábajú ženy v Európskej únii v priemere o 16 % menej ako muži. Na Slovensku rozdiel v platoch mužov a žien predstavuje 18 %. Aj napriek tomu sa však situácia na Slovensku pomaly zlepšuje. Platová medzera totiž v roku 2006 predstavovala podľa dát Eurostatu až 25,8 %.