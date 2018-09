Slovensko môže zaviesť daň z maloobchodu, ak bude nediskriminačná

Maďarskú a poľskú daň pre progresivitu v sadzbách napadla Európska komisia pre nedovolenú štátnu pomoc.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovensko môže zaviesť špeciálnu daň z maloobchodu len v prípade, ak pôjde o neharmonizovanú daň v rámci Európskej únie (EÚ), ktorá nebude vytvárať neodôvodnené zvýhodnenie istých spoločností a bude nediskriminačná. V stanovisku pre TASR to napísal právny expert Martin Garaj.



„Za splnenia týchto podmienok bude dokonca v súlade s právom EÚ. Motivácia pre zavedenie takejto dane môže byť v rôznych štátoch rozdielna. Je na rozhodnutí danej krajiny, na aký účel prostriedky plynúce z daní využije. V prípade Slovenska predpokladám, že je ambíciou štátu podporiť farmárov a účinnejšie chrániť spotrebiteľa,“ uviedol Garaj. Slovensko by nebolo v prípade zdanenia maloobchodu ojedinelé v rámci EÚ. Zo susedných krajín zaviedlo podobné zdanenie Maďarsko a Poľsko. „V prípade Maďarska išlo o snahu financovať inšpekčnú činnosť kontrolných orgánov, pretože sa najmä do krajín strednej a východnej Európy značné množstvo potravín dováža a to môže zvyšovať obavy z rizika nekvality. V Poľsku chceli z výnosov z tejto dane financovať výdavky v rámci rodinného programu prídavkov na deti 500+. Skúsenosti s takouto špeciálnou daňou majú aj v Estónsku. Tam dokonca zavedenie predajnej dane v meste Tallinn potvrdil Súdny dvor EÚ,“ konštatoval Garaj s tým, že maďarskú a poľskú daň pre progresivitu v sadzbách napadla Európska komisia pre nedovolenú štátnu pomoc. Rozhodnutie na pôde Súdneho dvora EÚ v týchto prípadoch ešte definitívne nepadlo.