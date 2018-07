Slovensko podpísalo s Poľskom dohody o dopravnej infraštruktúre

Ide o Dohodu o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek a o Dohodu o výstavbe cestného mosta medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej hranici.

Bratislava 16. júla (TASR) - Plynulejšia a bezpečnejšia doprava na tranzitných ťahoch a rozvoj cezhraničných regiónov - to sú ciele, ku ktorým by mali prispieť dve medzivládne dohody týkajúce sa rozvoja dopravnej infraštruktúry medzi Slovenskom a Poľskom. Podpísali ich minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a poľský minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk.



"S poľskou stranou úzko spolupracujeme na kvalitnejších dopravných spojeniach. Naplnením týchto medzištátnych dohôd sa vybudujú ďalšie cestné úseky na významnom tranzitnom ťahu Via Carpatia a zníži sa záťaž obyvateľov nadmernou dopravou," priblížil minister Érsek. Cieľom rezortu je podľa jeho slov dať impulz ďalšej hospodárskej spolupráci a rozvoju turizmu v oboch krajinách.



Prepojenie rýchlostných ciest R4 a S19 je podľa ministerstva súčasťou severojužného prepojenia Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) medzi Poľskom a Maďarskom a zároveň je súčasťou cesty Via Carpatia. Schválenie dohody umožní ďalšiu projektovú prípravu rýchlostných ciest v oboch krajinách.



"Najvyššou prioritou na rýchlostnej ceste R4 je severný obchvat Prešova," priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Pripomenula, že momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy tohto obchvatu. Čo sa týka druhej etapy obchvatu, tam sa uskutočňuje majetkovoprávne vysporiadanie a rokovania o optimalizácii tohto úseku.



"Cieľom podpísanej Dohody medzi slovenskou a poľskou vládou o výstavbe cestného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici je zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky," vysvetlila tiež Ducká. Nový hraničný most bude mať podľa jej slov parametre umožňujúce dopravu osobných vozidiel a nákladných vozidiel bez obmedzenia a nahradí súčasný nevyhovujúci most.