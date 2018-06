Slovensko v posledných dňoch čelí útokom hekerov

Prvý masívny útok sa objavil v piatok 8. júna krátko po druhej popoludní, cieľom boli viaceré slovenské stránky na čele so SHMÚ.

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský online priestor v posledných dňoch čelí masívnym DDOS útokom hekerov z celého sveta. Okrem iných slovenských webových adries útočníci napadli stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ale aj portál slovensko.sk. Informovala o tom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).



DDOS útoky, teda distribuované odopretie služby, sú podtypom DOS útokov, ktoré sa vyznačujú útokmi z veľkého množstva často geograficky rozptýlených počítačov.



"DDOS útoky sú denným chlebíčkom internetových providerov. Na systémoch v správe NASES sa však zatiaľ tieto útoky objavili len v malej intenzite a veľmi sporadicky. Masívne útoky začali pribúdať minulý piatok," informoval generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka. Agentúra je prevádzkovateľom portálu slovensko.sk aj vládnej siete Govnet, ktorá poskytuje služby napríklad spomínaným meteorológom.



Prvý masívny útok sa objavil v piatok 8. júna krátko po druhej popoludní, cieľom boli viaceré slovenské stránky na čele so SHMÚ. Podobné útoky v trvaní desať minút až pol druha hodiny sa objavili v priebehu piatka a soboty (8.6. a 9. 6.) ešte štyrikrát, najviac útočiacich serverov pochádzalo z USA a Číny.



"V pondelok 11. júna medzi 10:23 a 10:35 došlo k DDOS útoku, ktorý bol zhruba 30-krát masívnejší ako tie z minulého týždňa. Jedným z jeho cieľov bolo aj slovensko.sk, ktoré v tom čase nemohlo občanom poskytovať svoje služby," priblížil Sojka s tým, že útoky boli vedené najmä z Francúzska, Číny a Veľkej Británie. Pracovníci NASESu reagovali viacerými opatreniami, medzi iným aj prechodným zamedzením prístupu na slovensko.sk zo zahraničia, odkiaľ útoky prichádzali.



DDOS útoky už agentúra v minulosti odrážala, no neboli tak časté a silné ako v posledných dňoch. Odborní pracovníci, ktorí majú na starosti bezpečnosť portálu slovensko.sk a vládnej siete Govnet, ich odrážali kombináciou blokovania útočiacich IP adries a geolokáciou, teda blokáciou celých krajín či kontinentov.



"Je veľký predpoklad, že útoky sa budú naďalej opakovať. Účinným riešením vzniknutej situácie je nepretržitá prevádzka adekvátneho anti-DDOS riešenia a monitorovanie prebiehajúcich procesov," uzavrel Sojka.



DDOS útoky sú žiaľ relatívne bežné, objednávateľ si ich vie veľmi jednoducho zakúpiť na čiernom trhu. Pre TASR na to upozornila Zuzana Hošalová zo softvérovej spoločnosti Eset.



"DDOS útoky sú vykonávané sieťou infikovaných zariadení, napríklad počítačov alebo serverov. Ich majitelia nemusia ani len tušiť, že majú počítač infikovaný a že pomáha vykonávať DDOS útok," priblížila.



Ochrana pred takýmito útokmi je podľa Hošalovej pre webstránky a ich prevádzkovateľov veľmi náročná. "Obzvlášť ak si danú stránku niekto vytypuje a má dostatočne veľké finančné zdroje na silný útok," doplnila.