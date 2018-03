Slovensko.Digital zhodnotilo informatizáciu pod vedením Pellegriniho

Informatizácia pod vedením Pellegriniho sa podľa združenia začala veľkými plánmi, pričom úrad podpredsedu vlády vznikol pomerne rýchlo a snažil sa bojovať proti rezortizmu.

Bratislava 15. marca (TASR) – Občianske združenie Slovensko.Digital zhodnotilo vo štvrtok informatizáciu pod vedením doterajšieho podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Posledné dva roky fungovania informatizácie vidí ako obdobie viacerých vylepšení, ale aj nedotiahnutých systémových zmien. IT odborníci zároveň upozornili na nevyužitý potenciál na zásadné reformy.



Informatizácia pod vedením Pellegriniho sa podľa združenia začala veľkými plánmi, pričom úrad podpredsedu vlády vznikol pomerne rýchlo a snažil sa bojovať proti "rezortizmu". Národná koncepcia informatizácie obsahovala podľa IT odborníkov reformné sľuby a najprínosnejším malo byť zavedenie princípu "jedenkrát a dosť".



"Pozitívne vnímame následnú snahu o odstraňovanie prekážok pri používaní elektronických služieb, napríklad re-dizajn elektronických schránok na slovensko.sk alebo pilotné zavedenie platieb kartou za elektronické služby," uviedlo Slovensko.Digital v tlačovej správe s tým, že elektronická komunikácia zvýšila transparentnosť prostredia.



Viaceré systémové zmeny sa však podľa odborníkov nezrealizovali. "Princíp 'jedenkrát a dosť' mal platiť plošne pre všetky konania v štáte ku koncu roku 2018, zatiaľ však bude splnený len pre prvé štyri výpisy. V informatizácii stále chronicky chýbajú ľudské kapacity a chýba vôľa túto náročnú tému systematicky riešiť," priblížilo združenie.



Najväčšími problémami však podľa odborníkov bolo pomalé doručovanie správ na slovensko.sk v septembri 2017 alebo bezpečnostné problémy s elektronickým podpisom. Negatívne hodnotili najmä komunikáciu zodpovedných smerom k verejnosti.



Odborníci tiež upozornili na problém korupcie v štátnom IT sektore. "Informatizácia stále žije v dobe megalomanských IT projektov, ktoré nepodporujú konkurenciu a vytvárajú podhubie pre kartelové dohody na trhu. V najbližších mesiacoch očakávame spustenie obstarávaní na veľké IT projekty z eurofondov, stále sa však nakupuje podľa starých pravidiel. Koncepčná úprava nákupu IT mešká už rok," pripomenulo Slovensko.Digital.



Vo všeobecnosti však informatizácia prešla stabilizáciou a otvorila sa odbornej verejnosti, uviedli odborníci z IT sektora s tým, že od štátu sa očakávalo viac, keďže podstatné aktualizácie sa do systému doposiaľ nepodarilo nainštalovať.



Slovensko.Digital súčasne dúfa, že nové vedenie nadviaže na pozitívne kroky z minulosti a pustí sa do riešenia systémových problémov vrátane korupcie v IT.