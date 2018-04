Jednoduchšie používanie e-služieb má priniesť vynovená zmluva NASES

Mesačne sa cez slovensko.sk prihlási viac ako milión užívateľov.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) podpísala dodatok k Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb. „Vynovená" zmluva sprísňuje niektoré požiadavky na dodávateľa a zahŕňa aktuálne požiadavky vyplývajúce zo zákona o e-Governmente. TASR o tom informovala sekcia komunikácie NASES.



Výsledkom dodatku, ktorý bol podpísaný vo štvrtok, má byť podľa agentúry zabezpečenie prevádzky Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a spoločných modulov a zároveň lepšie a efektívnejšie poskytovanie elektronických služieb verejnej správy občanom.



„Chceme našim používateľom poskytnúť viac komfortu s využívaním elektronických služieb. Po náročných rokovaniach som preto rád, že sa nám podarilo nastaviť podmienky tak, aby bola práca s e-schránkami efektívnejšia," hovorí Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.



Za najdôležitejší bod považuje definovanie závažného incidentu, ktorý sa týka obmedzení služieb, nemožnosti preberania, podávania či zobrazovania správ. Závažným incidentom sa najnovšie rozumie, ak používateľ elektronicky potvrdí doručenku a do 30 minút nedôjde k prijatiu príslušnej správy.



Podľa údajov NASES v apríli prišlo k päťnásobnému nárastu využitia elektronickej komunikácie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy začala platiť pôvodná zmluva. Aktuálne má elektronickú schránku zriadenú a aktivovanú na doručovanie 280.085 právnických osôb, 65.275 fyzických osôb a 8489 orgánov verejnej moci.



Mesačne sa cez slovensko.sk prihlási viac ako milión užívateľov. Mesačná suma určená na prevádzku sa však dodatkom nijako nemení. Znamená to, že NASES za chod e-služieb bude platiť rovnako napriek výraznému zvýšeniu počtu užívateľov a správ.



Dodávateľom NASES je konzorcium spoločností SWAN, a.s., a GlobalTel, a.s. Na základe spomínanej zmluvy bude vyhodnocovaná prevádzka (SLA) na mesačnej báze, teda nie kvartálne ako doteraz.