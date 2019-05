Slovenský InoBat rozbehol spoluprácu s Američanmi

Foto: InoBat

Bratislava/Portland - 9. mája (OTS) – Americká spoločnosť ESS, popredný výrobca bezpečných, lacných a vysokokapacitných systémov na skladovanie energie, dnes oznámil spoluprácu so slovenským a regionálnym inovatívnym akcelerátorom InoBat. Spoločnosť InoBat je platformou investičnej skupiny IPM Group a regionálnych industriálnych hráčov v energetike A.EN. Group a MSM Group.Toto partnerstvo predpokladá spoluprácu pri zavádzaní nových technológií skladovania energie aj na európskom trhu a najmä v stredoeurópskom regióne.Potrebu nových technológií v oblasti batérií a skladovania energie vyzdvihol nedávno aj. Uvítal, že nová spolupráca InoBat s americkými partnermi povedie k riešeniam, ktoré môžu dostať Slovensko na mapu Európskej aliancie pre batérie.,“ povedal, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti ESS Inc . “” dodalDlhodobým cieľom akcelerátora InoBat je slúžiť európskemu trhu s novými energetickými riešeniami, a to prostredníctvom budovania strategických partnerstiev a spoločných podnikov medzi spoločnosťami vyvíjajúcimi prelomové globálne technológie a poprednými priemyselnými skupinami v regióne strednej a východnej Európy. K tomu pomôže aj účasť a know-how industriálnych a energetických skupín A.EN. Group a MSM Group.“ uviedol, spoluzakladateľ a predseda predstavenstva InoBatu Eurokomisár Maroš Šefčovič pozitívne prijal informáciu, že výsledkom tejto spolupráce by malo byť inovatívno-výskumné centrum na Slovensku. Zároveň dodal, že Slovensko by ako automobilová veľmoc malo podobnými spoluprácami a aktivitami podchytiť a využiť trend, ktorý pomáha realizovať Európska aliancia pre batérie.