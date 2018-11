Slovenský inštitút bude pracovať na hodnotení rozpočtu s americkou IBP

Predmetom správy bude hodnotenie transparentnosti rozpočtu Slovenska pre rok 2019, pričom hodnotiť sa budú rozpočtové dokumenty a aktivity vládnych inštitúcií už pred decembrom 2018.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Inštitút hospodárskej politiky (IHP) bude spolupracovať s organizáciou International Budget Partnership (IBP) so sídlom vo Washingtone. Slovenský inštitút získal štatút lokálneho výskumného partnera. Úlohou IHP pri spolupráci s touto organizáciou bude vypracovať analytickú správu o transparentnosti rozpočtového procesu na Slovensku a činnosti oficiálnych vládnych inštitúcií pri zabezpečovaní otvorenosti rozpočtu verejnej správy.



Organizácia IBP spolupracuje s viac ako 100 krajinami sveta v oblasti hodnotenia transparentnosti verejného rozpočtu a nastavuje zrkadlo vládam, aký pokrok dosiahli. Zároveň im odporúča, ako majú zlepšiť svoje snaženie a aktivity pre to, aby rozpočet mohol byť ešte viac zodpovedný z hľadiska využívania verejných prostriedkov. "Pri hodnotení rozpočtového procesu na Slovensku z pohľadu transparentnosti a zodpovednosti sa chceme zamerať jednak na identifikovanie slabých miest, ako aj na konkrétne odporúčania, ako ďalej napredovať tak, aby bol rozpočet pre občanov viac pochopený a zrozumiteľný," priblížil riaditeľ IHP František Palko.



Medzinárodná mimovládna organizácia IBP spolupracuje so stovkou miestnych výskumných partnerov po celom svete. Zameriava sa na vytváranie podmienok pre implementovanie medzinárodných najlepších praktík do riadenia rozpočtových procesov vlád s cieľom zvyšovania otvorenosti tohto procesu. Vo všetkých krajinách miestni výskumní partneri využívajú unifikovanú metodiku hodnotenia. Návrh záverečnej správy pred jej oficiálnym zverejním širokej verejnosti majú vlády možnosť komentovať a ich poznámky sú tiež zverejnené.