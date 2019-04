Slovenský ochranársky projekt je v európskej súťaži medzi 5 najlepšími

Víťaz LIFE Award si ocenenie prevezme 16. mája od eurokomisára pre životné prostredie Karmenu Vellu.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovenský projekt záchrany slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku má šancu získať európske ocenenie LIFE Award - v súčasnosti je medzi piatimi najlepšími vo svojej kategórii. Ako jeden z troch je tiež nominovaný na cenu verejnosti, kde ho hlasovaním môžu podporiť aj Slováci. Informovala o tom Monika Chrenková z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE.



"Na každé z 15 území európskeho významu sme najprv navrhli správny spôsob obnovy, pretože boli v nepriaznivom stave a niektoré aj na pokraji vyhynutia. Kľúčová aktivita bola oživenie procesu zasoľovania. Na 33 mikrolokalitách s celkovou plochou dvoch hektárov sme odstránili vrchnú vrstvu pôdy, čo podporilo zrážanie solí z podzemnej vody na povrchu," priblížila aktivity projektu Viera Šefferová z inštitútu DAPHNE.



Ochranári tiež na Kamenínskom slanisku zasypali hlboký odvodňovací kanál v dĺžke 450 metrov a odkúpili alebo prenajali niekoľko pozemkov. Tie sa snažili spravovať tak, aby to prispievalo k obnove biotopov so slanomilnou vegetáciou a druhmi živočíchov, ktoré sú na ňu viazané. Projekt bol podľa inštitútu úspešný. "Druhy ako limonka Gmelinova uhorská, gáfrovka ročná a loboda pobrežná tak ostávajú naďalej súčasťou slovenskej prírody," konštatovala Chrenková.



Víťaz LIFE Award si ocenenie prevezme 16. mája od eurokomisára pre životné prostredie Karmenu Vellu. O cene verejnosti môžu do tohto dátumu hlasovať všetci návštevníci webovej stránky súťaže. Inštitút DAPHNE nominovaný projekt realizoval v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Štátnou ochranou prírody SR v rokoch 2011 až 2017.